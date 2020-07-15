ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 июля 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:31 В Чехии столкнулись два поезда: один человек погиб, 35 пострадали В мире
07:28 Мини-футбольные площадки откроются на днях в Столине и Пружанах Регионы
07:19 В Новополоцке при пожаре погиб мужчина Происшествия
07:15 Резные скульптуры на тему традиционной свадьбы появились в агрогородке Дивин к "Дажынкам" Культура
07:05 Новая арт-площадка на свежем воздухе начинает работу в Гродно Регионы
07:00 Картина дня: пять кандидатов в Президенты, встреча премьеров Беларуси и России и ЦТ по географии Общество
00:59 Стрельба в Новом Орлеане - ребенок погиб, два подростка ранены В мире
00:29 ФОТОФАКТ: В Летнем амфитеатре начались технические испытания сценического оборудования и света Регионы
14.07.20
14.07.20 23:59 Землетрясение произошло в Китае В мире
14.07.20 23:31 Бэнкси в лондонском метро оставил граффити на тему COVID-19 В мире
14.07.20 22:59 Количество жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 38 В мире
14.07.20 22:25 ФОТОФАКТ: Витебск с высоты птичьего полета Регионы
14.07.20 21:57 Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 13 млн - ВОЗ В мире
14.07.20 21:47 На Кубке и первенстве Беларуси по плаванию конкуренция очень высокая - Закутнев Спорт
14.07.20 21:41 ЕС из-за коронавируса исключит Сербию и Черногорию из списка безопасных стран В мире
14.07.20 21:36 Белорусский защитник Владислав Сурков заключил пробный контракт с минским "Динамо" Спорт
14.07.20 21:20 "Вишневый фестиваль" в Глубоком в этом году пройдет в один день Культура
14.07.20 21:13 "Цмокi-Мiнск" выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ Спорт
14.07.20 20:57 В Китае разрешили возобновить межрегиональные групповые турпоездки В мире
14.07.20 20:53 Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай обновила свой юношеский рекорд на Кубке и первенстве Беларуси Спорт
14.07.20 20:45 Четыре футболиста "Руха" попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14.07.20 20:28 Правительство скорректировало финансирование Банком развития госпрограмм и мероприятий в 2020 году Экономика
14.07.20 20:00 "Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Мозырь-Брест Экономика
14.07.20 19:42 Премьер-министры Беларуси и России обменялись цифровыми достижениями двух стран в налоговой сфере Общество
14.07.20 19:37 Премьер-министры Беларуси и России обсудили доступ к рынкам без изъятий и ограничений Экономика
14.07.20 19:36 Головченко: Евразийский межправсовет пройдет в Минске 17 июля в очном формате Политика
14.07.20 19:34 Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики Экономика
14.07.20 19:31 Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни - Головченко Общество
14.07.20 19:19 Макей и Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества Политика
14.07.20 19:04 МВД о несанкционированных акциях: противоправные действия будут пресекаться Общество
Все новости
Все новости
Регионы
15 июля 2020, 07:05

Новая арт-площадка на свежем воздухе начинает работу в Гродно

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "Фестивальная АРТсреда" с творческими вечеринками на свежем воздухе запускают в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая филиалом "Культурный центр "Фестивальный" городского центра культуры Жанна Бочкова.

Каждую среду в 18.00 открытая площадка у центра "Фестивальный" по ул.Тельмана станет экспериментальной сценой для арт-вечеринок. Сам культурный центр посвящен фестивалю национальных культур - одному из брендов Гродно. Поэтому концерты будут с национальным колоритом.

Гости получат возможность познакомиться не только с белорусской культурой, но и с традициями и особенностями других национальностей, проживающих в стране. Сегодня, например, коллекция культурного центра пополнится национальным узбекским костюмом. Церемония передачи подарка станет одним из ярких моментов вечера.

"Еще одна изюминка арт-среды - экспресс-выставка работ одного из гродненских художников. Кроме того, гости вместе с ним создадут новую работу. Каждая неделя будет посвящена какой-то новой технике", - рассказала Жанна Бочкова. Она подчеркнула, что по итогам проекта планируется провести выставку выполненных в соавторстве со зрителями картин. Кроме того, в программе мастер-классы на различную тематику, в том числе, например, посвященные танцам.

Это лето в областном центре богато на культурные события на свежем воздухе. Например, с начала июня областная филармония возобновила проведение концертов на балконе: каждый вторник в 18.00 артисты филармонии поют и играют для зрителей на ул.Советской. По средам звучит музыка и во дворике музея истории религии - это очередной арт-проект от филармонии под названием "Среда музыкальная".

Гродненский городской центр культуры сразу на нескольких площадках реализует проект выходного дня. В субботу активности, мастер-классы, концерты проходят в парке им.Жилибера, а также в центре ремесел "Наследие". Еще одним традиционным местом отдыха остается танцевальная площадка в лесопарке Пышки. На этой неделе, кроме того, эти локации станут местом проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Гродно, который город отметит 16 июля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно искусство отдых развлечения
Новости рубрики Регионы
Мини-футбольные площадки откроются на днях в Столине и Пружанах
ФОТОФАКТ: В Летнем амфитеатре начались технические испытания сценического оборудования и света
ФОТОФАКТ: Витебск с высоты птичьего полета
Канадский инвестор создаст производство спичечной соломки в СЭЗ "Витебск"
Светомузыкальный фонтан. Фото из архива Светомузыкальный фонтан на Свислочи будет работать в трех режимах
Участники коллегии дарят подарки воспитанникам детского сада в агрогородке Городище Кочанова: мы должны обеспечить комфортное проживание людей в каждом уголке страны
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики
Кочанова: мы должны обеспечить комфортное проживание людей в каждом уголке страны
Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!
Топ-новости
Картина дня: пять кандидатов в Президенты, встреча премьеров Беларуси и России и ЦТ по географии
Поступления бюджетного пакета документов на 2021 год в парламенте ожидают осенью
В Беларуси выздоровели и выписаны 55 799 пациентов с COVID-19
"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Мозырь-Брест
Беларусь уникальная: культура и традиции - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
Пенсия через почту: если получателя нет дома, деньги он может получить и позже - Минтруда
Белорусские медики провели сверхсложную операцию у пациента с опухолью внутри спинного мозга
Бесплатный онлайн-ресурс по осознанному родительству создан в Беларуси
ЦТ по географии прошло без нарушений
Дожди и порывистый ветер ожидаются по востоку Беларуси 15 июля
Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2020"
"Женщин года - 2019" наградят во Дворце Республики 25 июля
Светомузыкальный фонтан на Свислочи будет работать в трех режимах
Витебская милиция на время "Славянского базара" переходит на усиленный вариант несения службы
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.