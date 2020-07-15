Новая арт-площадка на свежем воздухе начинает работу в Гродно

15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "Фестивальная АРТсреда" с творческими вечеринками на свежем воздухе запускают в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая филиалом "Культурный центр "Фестивальный" городского центра культуры Жанна Бочкова.

Каждую среду в 18.00 открытая площадка у центра "Фестивальный" по ул.Тельмана станет экспериментальной сценой для арт-вечеринок. Сам культурный центр посвящен фестивалю национальных культур - одному из брендов Гродно. Поэтому концерты будут с национальным колоритом.

Гости получат возможность познакомиться не только с белорусской культурой, но и с традициями и особенностями других национальностей, проживающих в стране. Сегодня, например, коллекция культурного центра пополнится национальным узбекским костюмом. Церемония передачи подарка станет одним из ярких моментов вечера.

"Еще одна изюминка арт-среды - экспресс-выставка работ одного из гродненских художников. Кроме того, гости вместе с ним создадут новую работу. Каждая неделя будет посвящена какой-то новой технике", - рассказала Жанна Бочкова. Она подчеркнула, что по итогам проекта планируется провести выставку выполненных в соавторстве со зрителями картин. Кроме того, в программе мастер-классы на различную тематику, в том числе, например, посвященные танцам.

Это лето в областном центре богато на культурные события на свежем воздухе. Например, с начала июня областная филармония возобновила проведение концертов на балконе: каждый вторник в 18.00 артисты филармонии поют и играют для зрителей на ул.Советской. По средам звучит музыка и во дворике музея истории религии - это очередной арт-проект от филармонии под названием "Среда музыкальная".

Гродненский городской центр культуры сразу на нескольких площадках реализует проект выходного дня. В субботу активности, мастер-классы, концерты проходят в парке им.Жилибера, а также в центре ремесел "Наследие". Еще одним традиционным местом отдыха остается танцевальная площадка в лесопарке Пышки. На этой неделе, кроме того, эти локации станут местом проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Гродно, который город отметит 16 июля.-0-