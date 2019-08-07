Новая больница в Островце будет оснащена высокотехнологичным диагностическим оборудованием - Караник

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая больница в Островце будет оснащена высокотехнологичным диагностическим оборудованием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на министра здравоохранения Владимира Караника, который сегодня посетил строящийся объект и провел прием граждан в Островце.

"На больницу достаточно большие планы. Это будет хорошо оснащенное учреждение с компьютерным томографом, магнитно-резонансным томографом, ангиографическим комплексом. Здесь смогут оказывать помощь людям с нарушением мозгового кровообращения, предынсультным состоянием и инсультом, инфарктом или нарушением сердечного ритма. Это полный набор диагностических комплексов, как в столичной или любой зарубежной специализированной клинике", - сказал Владимир Караник.

По его словам, сейчас обсуждается, как максимально эффективно использовать эти ресурсы. "По сути, это больница нового типа - межрегиональный центр, который будет оказывать специализированную помощь жителям близлежащих районов", - отметил министр.

Что касается кадрового обеспечения, здесь будут работать не только молодые специалисты, но и медики со стажем. Из Гродненской областной и других районных больниц сюда приедут высококлассные специалисты, которые, во-первых, смогут сразу после открытия учреждения обеспечить жителям не только островецкого, но и прилегающих районов специализированную помощь. Во-вторых, они будут обучать молодых специалистов, которые только прибыли.

"Подготовлена поэтапная система ввода в эксплуатацию, освоения новых методик. Понятно, что на первом этапе здесь будет работать хороший сплав опыта и молодости. Опытные специалисты вместе с молодыми будут осваивать новое оборудование. По мере необходимости, когда уровень компетенции последних будет достаточным, здесь останутся подготовленные местные специалисты", - добавил Владимир Караник.

Местные органы власти уже очень многое сделали, чтобы создать условия для жизни медиков в Островце, в первую очередь, речь идет о выделении жилья. "Нас заверили, что все нуждающиеся будут обеспечены жильем. Учитывая такие условия, оснащение этой больницы, не удивлюсь, если подготовленные специалисты из областных центров или столицы изъявят желание переехать сюда и работать. Это тоже будет способствовать повышению имиджа больницы", - отметил руководитель министерства.

Касаясь темы выездных приемов, министр заметил, что такая форма востребована у тех, кто по каким-либо причинам не может добраться в Минск либо в письменном обращении изложить свою проблему. Такие приемы - это возможность приблизить органы госуправления к жителям районов и их нуждам.

Сегодня на приеме всем обратившимся были даны ответы на интересующие вопросы. Выполнение поручений находится на контроле.-0-