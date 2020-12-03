3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая детская площадка появилась в Белыничской вспомогательной школе-интернате при поддержке Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" во время благотворительного марафона "Согреем детские сердца". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист областного отделения фонда Оксана Александрович.

"Покупка игрового оборудования в этом году очень важна. С учетом эпидситуации дети стали больше времени проводить на свежем воздухе. И современные площадки просто необходимы для комфортных и безопасных игр", - отметила Оксана Александрович.

Сейчас в школе-интернате 84 подопечных - дети в возрасте от 4 до 17 лет. "В нашем учреждении находятся дети с ослабленными физическими возможностями и сироты. Для них важно чувствовать внимание и поддержку окружающих, а в преддверии Нового года эти ребята больше всех нуждаются в настоящем чуде, - отметил директор школы-интерната Александр Мамченко. - Сегодня у нас появилось современное, а главное, безопасное игровое оборудование. Детям всегда в радость что-то новое. Оно яркое, потому не только привлекает внимание, но и поднимает настроение. А это благотворно для общего состояния наших ребят".

Стоимость игрового оборудования - около Br2 тыс. В этом году с поддержкой областного отделения Белорусского детского фонда такие площадки появились в Могилевском специализированном Доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, в специализированном детском саду №20 Могилева.

Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" - одно из ключевых мероприятий республиканской акции "Наши дети" в регионе. Он продлится до 31 января 2021 года.-0-