Новая экотропа в заказнике "Споровский" пользуется популярностью у туристов

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новая экологическая тропа в республиканском биологическом заказнике "Споровский" (Березовский район) пользуется популярностью у туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор заказника Вадим Протасевич.

Предыдущая тропа была линейного типа. То есть туристы туда и обратно шли по одному маршруту. Новый - кольцевой - протяженностью 1,5 км. Для посещения его отрыли в начале июня. "Отличия кардинальные. Новый маршрут более насыщенный и интересный. Начинается тропа в низинном болоте, доходит до реки, на противоположный берег доставляет паром. Дальше путь идет по болоту к другому парому через Ясельду, а оттуда к первоначальной точке отправления", - рассказал Вадим Протасевич.

Посетители могут увидеть окрестности "Споровского" на двух смотровых площадках. На маршруте обозначено пять тематических остановок, где представлена информация о животном мире заказника - птицах, млекопитающих, насекомых. Есть и небольшие стенды, которые рассказывают о наиболее часто встречаемых растениях. Прогуляться по экологической тропе можно как с экскурсоводом, так и самостоятельно. "В месяц заказник посещают где-то 550 человек, около 200 из них - организованные туристы. Приток ощутимый. Для сравнения, за весь 2020 год у нас побывали около 1,7 тыс. посетителей", - отметил директор заказника.

В "Споровском" туристы также могут понаблюдать за кольцеванием птиц и даже поучаствовать в процессе. На протяжении сезона кольцевание проводят в несколько этапов. Например, следующий пройдет с 23 по 30 сентября. Информацию об этом заказник размещает на своих страницах в соцсетях.-0-