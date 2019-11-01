Новая ферма на 1,2 тыс. голов скота введена в строй в Оршанском районе

1 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новая молочно-товарная ферма на 1,2 тыс. голов скота введена в строй в филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Праздничная церемония состоялась сегодня во время семинара-совещания по развитию сельскохозяйственного производства предприятий Министерства энергетики с участием министра Виктора Каранкевича, председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, руководителя Оршанского райисполкома Игоря Исаченко, других официальных лиц.

Новый объект построен в деревне Стайки по указу №506 "О развитии Оршанского района". В состав комплекса входят коровник на 460 мест для лактирующих коров с круглогодичным беспривязно-боксовым содержанием; три здания для содержания молодняка крупного рогатого скота по 200 голов каждый; помещение для телят до двухмесячного возраста; административно-бытовое здание; склад для хранения концентратов; сенохранилище, шесть силосных траншей вместимостью по 2 тыс. т и весовая, оборудованная электронными весами.

Работа здесь налажена в соответствии со всеми современными технологиями, применяемыми в молочном скотоводстве. В частности, доение коров будет осуществляться на роботизированных доильных установках с компьютерным учетом и анализом качества и количества полученного молока. Создание оптимального микроклимата в помещениях доильных установок обеспечит электрообогрев. Для выращивания молодняка установлены вентилируемые арочные конструкции с двойным тентовым покрытием. Также ферма оборудована автоматической системой контроля расхода и учета электрической энергии с передачей данных на центральный диспетчерский пункт, автоматической системой управления технологическим освещением, автоматической проходной системой и системой видеонаблюдения.

В настоящее время коровник полностью заполнен скотом, там содержатся 460 голов коров и нетелей. До конца 2020 года за счет собственного воспроизводства стада новая молочно-товарная ферма будет полностью заполнена поголовьем в количестве 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота.

Планируется, что в результате запуска объекта плотность поголовья скота на сельхозпредприятии увеличится с 34 до 63 голов на 100 га сельхозугодий, производство молока вырастет в два раза (до 8 тыс. т) и в полном объеме будет соответствовать сорту "экстра". Реализация инвестпроекта позволит хозяйству ежегодно дополнительно реализовывать 3,7 тыс. т молока, более 105 т мяса в живом весе, 199 голов нетелей. Объект значим для района: в этом году здесь будет создано 33 новых рабочих места.-0-