Новая футбольная площадка открылась в Лепеле

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая футбольная площадка с ультрасовременным искусственным покрытием открылась сегодня в Лепеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игровое поле высшего качества размером 20х40 м открылось на базе средней школы №3 благодаря ассоциации "Белорусская федерация футбола" и ее иностранным партнерам. В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя АБФФ, чемпион Советского Союза 1982 года в составе минского "Динамо", первый тренер национальной сборной Беларуси Михаил Вергеенко. Он отметил, что федерация уделяет особое внимание развитию футбольной инфраструктуры для белорусских детей. Такие современные поля позволяют юным футболистам круглый год в любую погоду совершенствовать свое мастерство.

Лепельская площадка стала первой в этом году, в планах АБФФ открытие подобных арен еще в нескольких белорусских городах.-0-