Новая футбольная площадка открылась в Толочинском районе

7 августа, Толочинский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новую футбольную площадку торжественно открыли сегодня в поселке Коханово Толочинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая футбольная площадка

Во время церемонии открытия

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Социальный проект реализован Толочинским райисполкомом, Белорусской федерацией футбола и Туровским молочным комбинатом. Футбольная площадка расположена на территории спортивного комплекса "Пульс" и гармонично дополняет уже сформированное спортивное ядро поселка. Размер поля стандартный - 20 м на 40 м. Право забить на ней первый гол было доверено почетным гостям, в числе которых - председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, представители органов власти, Белорусской федерации футбола.

Во время церемонии открытия

Заместитель председателя Ассоциации Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко

Уроженец Толочинского района, заслуженный тренер Беларуси по футболу, тренер национальной сборной Георгий Кондратьев вручает мячи юным футболистам

Юные футболисты Егор Губарский и Захар Марков

Во время церемонии открытия

"Будущее Беларуси за молодежью. Для них государство старается создать все условия. Поэтому строятся бассейны, стадионы, спортзалы, фитнес-центры, футбольные манежи, такие площадки. Хотелось бы в лице подрастающих ребят увидеть будущих чемпионов. Надеюсь, здесь всегда будет интересно заниматься детям", - сказал Николай Шерстнев.

Позитивно оценил появление нового спортивного объекта в беседе с журналистами уроженец Толочинского района, заслуженный тренер Беларуси по футболу, тренер национальной сборной Георгий Кондратьев. "В моем детстве о таких площадках можно было только мечтать. Играли где придется. Сейчас в стране создаются все условия для массовых занятий спортом, которые обязательно принесут результат. Уверен, толочинская земля подарит Беларуси новые спортивные таланты", - отметил именитый футболист.-0-

Фото Александра Хитрова