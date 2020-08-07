Новая футбольная площадка открылась в Толочинском районе

7 августа, Толочинский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новую футбольную площадку торжественно открыли сегодня в поселке Коханово Толочинского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Социальный проект реализован Толочинским райисполкомом, Белорусской федерацией футбола и Туровским молочным комбинатом. Футбольная площадка расположена на территории спортивного комплекса "Пульс" и гармонично дополняет уже сформированное спортивное ядро поселка. Размер поля стандартный - 20 м на 40 м. Право забить на ней первый гол было доверено почетным гостям, в числе которых - председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, представители органов власти, Белорусской федерации футбола.
"Будущее Беларуси за молодежью. Для них государство старается создать все условия. Поэтому строятся бассейны, стадионы, спортзалы, фитнес-центры, футбольные манежи, такие площадки. Хотелось бы в лице подрастающих ребят увидеть будущих чемпионов. Надеюсь, здесь всегда будет интересно заниматься детям", - сказал Николай Шерстнев.
Позитивно оценил появление нового спортивного объекта в беседе с журналистами уроженец Толочинского района, заслуженный тренер Беларуси по футболу, тренер национальной сборной Георгий Кондратьев. "В моем детстве о таких площадках можно было только мечтать. Играли где придется. Сейчас в стране создаются все условия для массовых занятий спортом, которые обязательно принесут результат. Уверен, толочинская земля подарит Беларуси новые спортивные таланты", - отметил именитый футболист.-0-
Фото Александра Хитрова