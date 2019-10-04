Новая гимназия на 144 учащихся появится в Октябрьском районе Минска

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая гимназия, рассчитанная на 144 учащихся, появится в одном из административных зданий Октябрьского района Минска. Соответствующий градостроительный проект планирования территорий в границах улиц Кирова - Свердлова - Ульяновская - Бобруйская, утвержденный решением Мингорисполкома от 29 августа 2019 года №2662, опубликован на Национальном правовом портале , сообщает БЕЛТА.

Проектом предусмотрено изменение функционального назначения административного здания 1960 года постройки, находящегося в ведении ЖРЭО Октябрьского района Минска, с последующей его реконструкцией и перепрофилированием в гимназию (начальную школу) на 144 учащихся с благоустройством и обустройством постройки.

Планируется также снос боксовых гаражей ГСПК "Автогудок", не соответствующих регламентам генплана Минска. Гаражи имеют санитарно-защитную зону, которая перекрывает центральную часть района и препятствует его застройке и благоустройству.

Жилые помещения на первом этаже зданий вдоль улиц Свердлова и Ульяновской трансформируют под функции общественного обслуживания.

Запланировано также упорядочение существующей системы проездов вдоль жилых зданий и придомовых автостоянок. Увеличатся территории озеленения со стороны окаймляющих улиц, будет проводиться реконструкция внутриквартального благоустройства.

В связи с важным композиционным и экспозиционным значением застройки общественно-жилых комплексов центральной части города к облику строений предъявляются повышенные требования. Одно из главных условий - сохранение контекста композиционных, планировочных и архитектурных приемов, характерных для классической архитектуры 40–50-х годов XX столетия, то есть сохранение масштаба и характера исторически сложившейся планировки и застройки.-0-