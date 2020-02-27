Новая IT-площадка и транспортные развязки в Гомеле - губернатор о перспективах развития

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы создания IT-центра, развития транспортной структуры и занятости молодежи интересовали коллектив Гомельского областного лицея на встрече с председателем облисполкома Геннадием Соловьем, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор ознакомился с учебным процессом и материально-технической базой областного лицея. Он высоко оценил инновационный подход учреждения в энергоснабжении: здесь установлена собственная электростанция с солнечными панелями. В 2019 году на этом проекте лицей заработал Br13,5 тыс. По мнению Геннадия Соловья, опыт получения зеленой энергии в лицее достоин распространения.

Председатель Гомельского облисполкома посетил единственный в стране учебно-практический центр по энергосбережению, ознакомился с экспозицией музея и наработками экспериментальной технологической лаборатории, а также ответил на вопросы коллектива.

Общение с педагогами длилось более часа. Вопросы касались самых разных сфер. Так, учителя переживали за будущее областного центра, в частности интересовались созданием в Гомеле IT-пространства для реализации потенциала местных ребят. Ежегодно в лицее выпускают два класса физико-математического профиля. В основном это парни, которые с легкостью поступают в столичные вузы, а по их окончании закрепляются в Минске.

Геннадий Соловей согласился, что нужно дать возможность молодежи раскрыться на местном уровне. Для этого реализуется масштабный проект - готовится к открытию IT-площадка в Гомеле.

Интересовали педагогов и сроки ввода взрослой поликлиники в 17-м микрорайоне областного центра. Губернатор заверил, что она уже готова. "Сейчас идет процедура закупки дорогостоящего оборудования. На эти цели выделено $5 млн. Планируется открыть поликлинику во втором полугодии", - рассказал он.

На контроле строительство транспортной развязки "Восточный обход", которое на долгое время было заморожено. "Мы занимаемся этим вопросом. Это достаточно дорогостоящий проект. Прорабатываем тему с Европейским банком развития", - отметил Геннадий Соловей. Направление актуальное, так как в перспективе будет расширяться застройка жилых массивов в Березках. Это жилье, где предусмотрена система теплоснабжения, не запитанная от источника ТЭЦ.

Прорабатывают власти еще один проект дорожной инфраструктуры. "Будем строить транспортный переход по ул. Шевченко в Гомеле, чтобы направить транспорт из разных районов города на железнодорожный вокзал, минуя центр. Проект практически готов, средства выделены", - сказал Геннадий Соловей.

Учителя поблагодарили председателя облисполкома за сохранение памяти и создание мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Коллектив лицея поддержал инициативу. "Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к этому проекту. Однако в этом вопросе у нас однозначная и принципиальная позиция: каждый участвует в меру своих возможностей", - подчеркнул Геннадий Соловей.

В заключение встречи губернатор заявил, что в облисполкоме всегда открыты для инициатив, в том числе готовы рассмотреть предложения и проекты лицеистов и их педагогов.

Гомельский государственный областной лицей открыт в 1996 году. Здесь созданы максимально благоприятные условия для развития творческого потенциала талантливых и целеустремленных парней и девушек - учащихся 10-11-х классов. Обучение проходит по всем академическим профилям. Ежегодно суммарно из 18 выпускных - два-три класса медалистов.-0-