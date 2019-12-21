Новая котельная повысит надежность теплоснабжения Костюковичей

Гендиректор Могилевэнерго Константин Путило, зампредседателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович, замминистра энергетики Михаил Михадюк и гендиректор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд во время пуска

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую котельную ввели в строй в Костюковичах Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики. "Это первая котельная с установкой электрокотла, которая вводится в рамках интеграции Белорусской АЭС в энергосистему", - отметили в пресс-службе. Расположенная в городской черте новая котельная установленной мощностью 38,6 Гкал/ч обеспечит тепловой энергией потребителей города, снизит экологическую нагрузку за счет сокращения выбросов в атмосферу. На котельной установлены 3 водогрейных котла, работающих на природном газе, а также электрокотел мощностью 10 МВт с баком-аккумулятором. Повысится и эффективность производства тепловой энергии. В 2020 году отпуск тепловой энергии планируется в объеме 65,4 тыс. Гкал. Объект построен с использованием средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики. Объем финансирования составил Br22 млн. Генподрядчиком выступило ЗАО "ЭнергоРемонтСервис", наладочные работы проводили специалисты ОАО "Белэлектомонтажналадка" и филиала "Могилевские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго". "Строительство новой котельной, а также предстоящая реконструкция тепловых сетей позволят значительно сократить потери тепловой энергии и обеспечить надежное устойчивое теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий Костюковичей", - добавили в пресс-службе. Котельная открылась накануне Дня энергетика, который отмечается в Беларуси 22 декабря.-0- Фото Олега Фойницкого Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!