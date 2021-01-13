На производстве. Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая линия по производству зерновых хлопьев установлена на ОАО "Лидапищеконцентраты". Участок "Геркулес" открыт после технической модернизации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Новая линия на заводе появилась в связи с заменой изношенного оборудования. Участок "Геркулес" модернизировали, чтобы увеличить производительность и обеспечить возможность производства на одной линии всего ассортимента хлопьев, в том числе не требующих варки, а также для повышения качества готовой продукции.

Вскоре новая установка появится и на участке пищевых концентратов в рамках проекта по развитию направления агломерации (увеличение растворяемости напитков).

Общий объем инвестиций в 2020 году составил Br2507 тыс. (темп роста к предыдущему году - 120,1%). По модернизации участка "Геркулес" - Br836,3 тыс. (34,3% от общего объема), по линии агломерации - Br469,4 тыс. (18,7%).-0-