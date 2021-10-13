Новая мини-футбольная площадка появится в Каменце

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце обустроят мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Виктор Кисляк.

Новая спортивная площадка расположится на стадионе средней школы №2. Сейчас строители приступили к работами по подготовке основания, которые будут выполнены за счет местного бюджета. А Белорусская федерация футбола предоставит искусственный газон размером 40х20 м. Мини-футбольное поле будет ограждено, ворота установят антивандальные. Ожидается, что площадка будет готова весной.

"В Каменце работает спортшкола, в которой есть отделение футбола. Ее филиал находится на базе второй школы. Футболом там занимается много детей. Место на школьном стадионе позволяло обустроить новую площадку для тренировок", - отметил Виктор Кисляк. К слову, в школе №2 планируют обновить весь стадион, проектно-сметная документация для этого изготовлена.

Также в Каменце намечено завершить на городском стадионе строительство площадки для пляжного футбола. Там уже начались работы. Кроме того, в планах реконструировать основное футбольное поле, беговые дорожки, другие площадки для игровых видов спорта.-0-