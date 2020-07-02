Новая подстанция скорой помощи начала работу в Бобруйске

2 июля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Новая подстанция скорой медицинской помощи начала работу в Бобруйске. Она обслуживает 5 микрорайонов города - около 60 тыс. жителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Бобруйске ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Одним из важных примеров такой работы стало открытие подстанции №1 скорой помощи. Новое здание выгодно расположено - отсюда удобно добираться до пяти районов, которые обслуживает подстанция, и позволяет качественно и быстро оказывать помощь населению , - рассказала главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич. - Это новое двухэтажное здание, с комфортными условиями для работы и отдыха персонала".

Оксана Крупенич

В ремонте здания, приобретении необходимой мебели и техники помогли Бобруйский горисполком и завод крупнопанельного домостроения. Здание, в котором теперь разместилась подстанция, раньше принадлежало заводу КПД - это был их выставочный образец. За 14 дней его полностью переоборудовали. В благоустройстве прилегающей территории тоже помогали спонсоры.

В смену здесь занято 5 бригад. В среднем это 17 человек. Всего на подстанции скорой медицинской помощи 61 сотрудник. В автопарке - 5 автомобилей. "Все вызовы поступают диспетчерам на центральной подстанции, откуда распределяются на остальные - в зависимости от того, в каком районе человеку понадобилась помощь, - рассказала врач скорой медицинской помощи (заведующая подстанцией №1) Анна Метелица. - В состав бригады входят два фельдшера".

Анна Метелица

Фельдшер Ольга Липская и фельдшер Евгений Крамар

"Во время открытия нам подарили сертификат на приобретение четырех новых автомобилей скорой помощи. В ближайшее время обновим автопарк", - поделилась Оксана Крупенич.

Всего в Бобруйске три подстанции скорой медицинской помощи, которые обслуживают более 230 тыс. жителей города и района. Местоположение подстанций выбрано не случайно: они распределены так, чтобы бригада могла вовремя прибыть на вызов.-0-

Фото Олега Фойницкого