Новая подстанция скорой помощи открылась в Минске

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открылась 11-я по счету подстанция скорой медицинской помощи - структурное подразделение городской станции СМП по ул. Сырокомли, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обеспечение населения доступной, своевременной и качественной скорой медицинской помощью - наш приоритет, - отметил на торжественном открытии объекта заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран. - Это не только объект здравоохранения, который будет долго служить минчанам, но и место работы с достойными условиями труда для медработников. Хотелось бы, конечно, чтобы у них было работы меньше, а наши граждане с каждым годом чувствовали себя все лучше и лучше".
Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило также отметил, что такие объекты позволяют улучшить условия работы медперсонала. Подобные учреждения открываются по всей республике. Например, относительно недавно аналогичная типовая подстанция СМП появилась в Бресте, еще один объект строится в Барановичах. "Задача территориальных органов здравоохранения - максимально приближать оказание медпомощи населению", - подчеркнул он.
В структуре службы скорой медицинской помощи Минска, которая обслуживает почти 2 млн жителей, работают 167 бригад СМП: 62 врачебные и 105 фельдшерских. Этого достаточно для обеспечения минимального социального стандарта. Но в столице продолжает строиться жилье, растет численность населения, поэтому еще в 2011 году было запланировано строительство четырех подстанции СМП. Первой в 2014-м введена в эксплуатацию подстанция №10 в микрорайоне Каменная Горка, которая обслуживает жителей Фрунзенского района.
Подстанция №11 будет обслуживать более 150 тыс.человек, проживающих в микрорайонах Лошица, Чижовка и в районе вдоль ул. Маяковского (Ленинский и Заводской районы). В ее структуре 12 бригад СМП: три бригады интенсивной терапии, одна педиатрическая и восемь фельдшерских.
Строительство объекта обошлось городскому бюджету в сумму более Br4,5 млн - в итоге получилось современное здание службы СМП, соответствующее всем требованиям и полностью оснащенное. На открытии гости смогли оценить, насколько удобно все расположено: диспетчерская, помещения для пополнения медикаментов, проверки медицинской аппаратуры, комната приема пищи, отдыха персонала, душевые, учебный кабинет и конференц-зал.
Круглосуточно жители окрестных районов могут обращаться за оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи в кабинет приема амбулаторных пациентов, расположенный на первом этаже.
Автомобили скорой помощи содержатся в современном гараже в отапливаемых боксах - так они будут в постоянной готовности к срочному выезду без предварительного прогрева двигателя даже в зимнее время. Здесь же удобно хранить в автомобилях медицинскую технику и подзаряжать ее вне выездов.
Новая бригада укомплектована бригадами и автомобилями, которые переведены из подстанций № 1, 3 и 5. По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко, расположение новой подстанции улучшит логистику обслуживания местных жителей: скорость прибытия бригады медиков составит 15 минут.
"В концепции развития первичной медицинской помощи Минска запланированы еще две подстанции, которые будут в микрорайоне Уручье и Московском районе. Их построят в течение ближайших пяти лет", - заключил Сергей Малышко.-0-
Фото Андрея Покумейко