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27 января 2020, 11:16

Новая подстанция скорой помощи открылась в Минске

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открылась 11-я по счету подстанция скорой медицинской помощи - структурное подразделение городской станции СМП по ул. Сырокомли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обеспечение населения доступной, своевременной и качественной скорой медицинской помощью - наш приоритет, - отметил на торжественном открытии объекта заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран. - Это не только объект здравоохранения, который будет долго служить минчанам, но и место работы с достойными условиями труда для медработников. Хотелось бы, конечно, чтобы у них было работы меньше, а наши граждане с каждым годом чувствовали себя все лучше и лучше".

Артем Цуран
Артем Цуран

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило также отметил, что такие объекты позволяют улучшить условия работы медперсонала. Подобные учреждения открываются по всей республике. Например, относительно недавно аналогичная типовая подстанция СМП появилась в Бресте, еще один объект строится в Барановичах. "Задача территориальных органов здравоохранения - максимально приближать оказание медпомощи населению", - подчеркнул он.

Вячеслав Шило
Вячеслав Шило

В структуре службы скорой медицинской помощи Минска, которая обслуживает почти 2 млн жителей, работают 167 бригад СМП: 62 врачебные и 105 фельдшерских. Этого достаточно для обеспечения минимального социального стандарта. Но в столице продолжает строиться жилье, растет численность населения, поэтому еще в 2011 году было запланировано строительство четырех подстанции СМП. Первой в 2014-м введена в эксплуатацию подстанция №10 в микрорайоне Каменная Горка, которая обслуживает жителей Фрунзенского района.

Подстанция №11 будет обслуживать более 150 тыс.человек, проживающих в микрорайонах Лошица, Чижовка и в районе вдоль ул. Маяковского (Ленинский и Заводской районы). В ее структуре 12 бригад СМП: три бригады интенсивной терапии, одна педиатрическая и восемь фельдшерских.

Строительство объекта обошлось городскому бюджету в сумму более Br4,5 млн - в итоге получилось современное здание службы СМП, соответствующее всем требованиям и полностью оснащенное. На открытии гости смогли оценить, насколько удобно все расположено: диспетчерская, помещения для пополнения медикаментов, проверки медицинской аппаратуры, комната приема пищи, отдыха персонала, душевые, учебный кабинет и конференц-зал.

Круглосуточно жители окрестных районов могут обращаться за оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи в кабинет приема амбулаторных пациентов, расположенный на первом этаже.

Автомобили скорой помощи содержатся в современном гараже в отапливаемых боксах - так они будут в постоянной готовности к срочному выезду без предварительного прогрева двигателя даже в зимнее время. Здесь же удобно хранить в автомобилях медицинскую технику и подзаряжать ее вне выездов.

Новая бригада укомплектована бригадами и автомобилями, которые переведены из подстанций № 1, 3 и 5. По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко, расположение новой подстанции улучшит логистику обслуживания местных жителей: скорость прибытия бригады медиков составит 15 минут.

"В концепции развития первичной медицинской помощи Минска запланированы еще две подстанции, которые будут в микрорайоне Уручье и Московском районе. Их построят в течение ближайших пяти лет", - заключил Сергей Малышко.-0-

Фото Андрея Покумейко

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