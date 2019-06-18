Новая поликлиника появится в микрорайоне Казимировка Могилева

17 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В микрорайоне Казимировка построят современную поликлинику, которая будет рассчитана на 850 посещений в смену, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Жилин.

Строительные работы планируется начать уже осенью. Финансирование будет вестись за счет спонсорских средств, из областного и республиканского бюджетов. Поставлена задача построить новый объект за полтора года.

"На сегодняшний день Казимировка - один из самых больших спальных районов Могилева. Здесь и в соседнем микрорайоне Спутник проживает уже более 33 тыс. жителей. Эти территории активно застраиваются и развиваются. Поэтому при строительстве нового учреждения здравоохранения мы закладываем запас мощности и на перспективу, думая уже сейчас о будущем и комфорте для местных жителей", - отметил Александр Жилин.

По его словам, это будет одна из крупнейших поликлиник в городе, самое современное многофункциональное медучреждение. В семиэтажном здании пропишутся детское и взрослое отделения. Причем в каждое будет предусмотрен отдельный вход. За ним возведут еще один объект для клинико-диагностической лаборатории и водолечения, который соединят с основным корпусом поликлиники переходной галереей.

Будет оказываться широкий спектр лечебно-консультационных услуг: консультации врачей-специалистов, клинико-диагностические лабораторные исследования, функциональная и ультразвуковая диагностика, стоматология, женская консультация и другие.-0-