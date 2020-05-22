Новая поликлиника в Могилеве будет обслуживать 37 тыс. человек

22 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая интегрированная поликлиника в микрорайоне Казимировка в Могилеве после окончания строительства будет обслуживать 37 тыс. человек. Внутри помещений уже идут отделочные работы, снаружи специалисты благоустраивают территорию, передает корреспондент БЕЛТА.

По проекту новое учреждение здравоохранения площадью 16 тыс. кв.м будет включать взрослую и детскую поликлиники и станцию скорой медицинской помощи. После окончания всех работ сюда переедет Могилевская поликлиника №3.

"Интегрированная поликлиника здесь была необходима. Потому что те поликлиники, где сейчас обслуживаются жители микрорайонов Казимировка и Спутник, а также Пашковского и Княжицкого сельских советов, находятся далеко. Немалые расстояния нужно преодолевать и машинам скорой медицинской помощи. Потому было решено построить учреждение здравоохранения, где помощь будут оказывать всей семье, - рассказала главный врач Могилевской поликлиники №3 Светлана Шупикова. - Персонал новой поликлиники будет обслуживать около 37 тыс. человек. Мощность поликлиники составит 850 посещений в смену, из которых 250 придется на детскую поликлинику".

Для пациентов будут работать два отделения врачей общей практики, рентгенологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в новой поликлинике разместятся отделения реабилитации с водолечебницей и кабинетом спелеолечения, а также профилактики и женской консультации. Детское отделение будет четко разделено по обслуживанию детей с лечебной и профилактической целью.

"В работу учреждения первым в области будет внедрен комплекс "Умная поликлиника". Он включает в себя электронную очередь и работу с электронными амбулаторными картами. Карточка пациента будет доступна на компьютере доктора, туда он будет вносить новые данные. Сократится время ожидания и улучшится качество обслуживания населения, что создаст комфортные условия для врачей и пациентов", - рассказала главврач.

Проектом предусмотрена большая и открытая регистратура. Здесь будет установлена электронная очередь. Для приема телефонных звонков выделены отдельные рабочие места call-центра, чтобы сотрудники регистратуры не отвлекались на звонки. По всей поликлинике будут соблюдены требования по безбарьерной среде. "Наша главная задача - создать для посетителей поликлиники максимально комфортные условия пребывания. Учреждение укомплектуют современной медицинской техникой. Это улучшит доступность качественных медицинских услуг и эффективность обслуживания населения", - отметила Светлана Шупикова.

Появление поликлиники в Казимировке - долгожданное событие для жителей нового и растущего района города. "Стройка - место шумное, рядом с нами находятся многоэтажки, но люди не жалуются на шум. Для них это важный объект, сделающий их жизнь более комфортной", - отметил прораб СУ-59 Виталий Жабров.

"Мы почти полностью завершили строительный этап. Сейчас начали отделочные работы и внутри здания, и снаружи. Помещения готовят под чистовую отделку: покраску стен, укладку плитки, - рассказал Виталий Жабров. – Благоустраивается и двор будущего учреждения здравоохранения: со стороны центрального входа готовят площадку под парковку и тротуары".

Общая стоимость проекта составляет более Br47 млн. Средства выделены из областного бюджета. Заказчиком по объекту выступает КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством", проектировщиком - ОАО "Институт Могилевгражданпроект", подрядчиком - ОАО "Строительный трест №12".-0-

Фото Олега Фойницкого