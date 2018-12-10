Новая поликлиника в Солигорске начала прием пациентов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском микрорайоне №18 сегодня открылась поликлиника №2, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая поликлиникой Ольга Кучеренко.

Медучреждение будет работать с 7.30 до 19.00, рассчитано на 400 посещений в смену, в нем будут обслуживаться более 36 тыс. человек.

С первого дня работы начали функционировать шесть отделений: два терапевтических, рентгенологическое, хирургическое, консультативно-диагностическое, отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Открылись лаборатория, кардиологический, эндокринологический и онкологический кабинеты. В ближайшее время прием пациентов начнут стоматологическое отделение, кабинеты УЗИ и эндоскопической диагностики, скоро в поликлинику поступят новые маммограф и пантомограф.

В пяти точках будет работать электронная очередь: в регистратуре, лаборатории, у кабинетов внутривенных инъекций, флюорографии и ЭКГ. Рабочее место каждого врача оборудовано компьютером, на котором установлена специальная программа с базой данных пациентов - единой для обеих поликлиник Солигорска.

Строительство здания было завершено 25 августа.-0-