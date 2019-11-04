Новая пожарная часть открылась в столичной Каменной Горке

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие пожарной аварийно-спасательной части №23 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям состоялось сегодня в столичном микрорайоне Каменная Горка, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В период активной застройки нового жилого микрорайона было задумано возведение ПАСЧ-23, чтобы обеспечить оперативное обслуживание и безопасность жилфонда, офисных помещений, торговых центров и иных мест с массовым пребыванием людей. Примерно за год возведено просторное двухэтажное здание части, работники которой уже около месяца стоят на страже безопасности людей в Каменной Горке, Красном Бору, Домбровке и части Кунцевщины.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев выразил слова признательности Мингорисполкому за активное и деятельное участие в возведении пожарного депо и отметил старания строителей. Для микрорайона, где проживают более 100 тыс. населения, а также соседних территорий это очень важный объект. Он позволит разгрузить ПАСЧ-18 и ПАСЧ-26 во Фрунзенском районе и сократить время прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений к месту вызова до 5-8 минут.

В части есть все необходимое не только для должного несения службы, но и для тренировок, отдыха, проведения досуга: бытовые помещения, учебный класс, спальные места, тренажерный зал, волейбольная площадка, скалодром с учебным зданием.

Штат ПАСЧ-23, оснащенной новыми пожарными машинами, необходимым оборудованием и техникой, пока состоит из 30 человек, в перспективе будет 50 спасателей. Кстати, всего за месяц работы части огнеборцы уже более сотни раз выезжали на вызовы.

В открытии объекта участвовали заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев, начальник Минского городского управления МЧС Сергей Саланович, ветераны службы.-0-

Фото Минского городского управления МЧС