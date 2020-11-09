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09 ноября 2020, 12:02

Новая школа с площадкой психологической разгрузки открылась в Мядельском районе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая школа открылась сегодня в агрогородке Занарочь Мядельского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время в сельской местности мы больше закрывали школы. Открытие, которое проходит сегодня, выбивается из общего тренда. Но мы понимаем, что в Занарочи есть стабильность: здесь есть кому учиться. Уже неоднократно говорил, что не только в райцентрах, но и в деревнях надо создавать условия проживания, по возможности приближенные к городским. Тогда, мне кажется, и большого стремления уезжать из таких мест не будет", - отметил Александр Турчин на церемонии открытия школы.

Александр Турчин
Александр Турчин

Также председатель Миноблисполкома подчеркнул: хотелось бы, чтобы в небольших населенных пунктах строительство школ, детских садов и других объектов инфраструктуры стало системой.

Новую школу построили в короткие сроки. Объект возвели за четыре месяца, вложив в строительство учреждения более Br4 млн. "Старое здание школы находилось в плохом состоянии, было тесным. Детям приходилось учиться в две смены. Получив новое здание, мы не только снизили нагрузку, но и открыли новые возможности. Все, что нас окружает, стало более современным. С качеством объекта должно и образование стать лучше. Теперь будем обживаться, работать и учиться", - рассказала директор школы Виктория Кумище.

В учебном учреждении создано 108 мест и уже укомплектовано 11 классов.

Постигать знания местные дети будут в комфортных условиях. Новое яркое одноэтажное здание включает в себя современные учебные кабинеты, компьютерный класс, комнаты технического и обслуживающего труда, укомплектованный лингафонный кабинет, библиотеку, а также обустроенный пищеблок и спортивный зал.

Есть в учреждении пункт коррекционно-педагогической помощи, который позволит предоставлять воспитанникам профессиональную дефектологическую и психологическую помощь. Обустроен в школе и современный кабинет, где учащиеся будут постигать основы медицинской помощи.

Также в учреждении оборудован уголок "Семейная гостиная", в котором будет организована работа родительского университета. А для учащихся начальной школы создано специальное информационное пространство "Азбука безопасности", где будут способствовать формированию у малышей навыков безопасного поведения.

На территории учреждения обустроены игровая и спортивная площадки. Есть место психологической разгрузки и локация по обучению детей правилам дорожного движения.

Для безопасности учеников в холлах школы, пищеблоке и по всему периметру здания установлена система видеонаблюдения, предусмотрена система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".-0-

Фото Рамиля Насибулина

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