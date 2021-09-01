Новая школа с теннисным кортом и бассейном открылась в Столбцах

1 сентября, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Новую среднюю школу открыли сегодня в молодом микрорайоне в Столбцах, передает корреспондент БЕЛТА.

Возводить учреждение образования по ул.Мира начали в конце июня прошлого года. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и председатель Миноблисполкома Александр Турчин торжественно открыли учреждение. "В Столбцах сегодня настоящий праздник. У многих учащихся начинается новый период жизни. Постарались к таким важным событиям сделать детям и городу подарок. Тем более последнее среднее учреждение образования было построено в Столбцах сорок лет назад. Многие не верили, что у нас получится так быстро возвести объект, но мы справились. Стоит поблагодарить строителей, которые своими стараниями приблизили это событие", - сказал Александр Турчин.

Александр Турчин

Педагог Татьяна Астахнович рассказала, что в новой школе она впервые попробует себя в роли классного руководителя. Ранее женщина работала в колледже, но решила сменить учреждение образования. "Современные и комфортные условия - в такое место хочется приходить, работать, учить и воспитывать детей. Все осмотрела вместе с детьми. Кабинеты большие, мебель удобная. Открытие этого учреждения образования - праздник для всего города, школы разгрузились. Теперь даже те дети, которые учатся в других местах, говорят, что хотят учиться здесь", - поделилась учитель.

Учащаяся новой средней школы Анна Швед перешла в 6-й класс. По ее словам, масштабы впечатлили. "Хочется рассмотреть со всех сторон, получше узнать, что внутри. Надеюсь, будет новая мебель и современная техника, а в столовой будут вкусно готовить. Радует, что мой классный руководитель и класс перешли вместе со мной. Не пришлось полностью все менять, - отметила ученица. - Наверное, в новых условиях захотим учиться лучше. Ожидаю от нового учебного года хороших оценок и постараюсь приложить усилия".

Четырехэтажное здание школы оснащено в соответствии с современными требованиями к образовательному и воспитательному процессу. Новый объект состоит из 5 блоков. В части А размещаются тир, гимнастический и актовый залы, медицинский блок, тренажерный зал, кабинет наглядной агитации МЧС, STEM-кабинет, фотолаборатория и учебные кабинеты. В блоке Б - мастерские по обработке древесины, металла, бассейн и служебные помещения, библиотечно-информационный центр, состоящий из читального зала и книгохранилища, а также методический кабинет, тренерская, административные и бытовые помещения.

Часть В включает в себя столовую на 240 посадочных мест, буфет, кабинет кулинарии, спортивный игровой зал, ресурсный центр, кабинет музыки и методический кабинет, бытовые помещения. В блоке Г разместились учебные классы и спальни-игровые для первых классов, кабинеты дефектолога и педагога-психолога, кабинет информатики, лаборатории физики и астрономии, химии, биологии, мастерская по обработке ткани, учебные классы. В части Д оборудован теннисный холл, два тренажерных зала, три лингафонных кабинета, кабинет ОБЖ, кабинет допризывной и медицинской подготовки, лаборатория физики и астрономии, помещения учебных классов и кабинетов.

Есть и спортивный городок, где обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки с резиновым покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки с резиновым покрытием и игровая площадка. Есть и площадка по изучению правил дорожного движения.

В школе создана универсальная безбарьерная среда для организации образовательного процесса детей с особенностями психофизического развития. Оборудованы лифт, пандус, мобильные лестничные подъемники, специальные места в учебных кабинетах, санузлы, душевые.

Школа рассчитана на 720 учащихся, открыты 36 классов.-0-

Александр Вольфович

Фото Павла Орловского