Новая школа в Гродно приняла 19 первых классов

2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первая торжественная линейка прошла сегодня в самой большой в Гродненской области школе - она приняла 19 первых классов, передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Бекиш вместе с сыном Ярославом

Школа №41 возведена в молодом спальном районе Ольшанка. Строилась она по новому для областного центра проекту: в одну смену в школе могут учиться более 1 тыс. детей. За парты здесь сядут свыше 1,8 тыс. школьников. Самое главное, что объект решил вопрос с шаговой доступностью школы.

"В этом районе живут в основном молодые семьи. Объект нужный и долгожданный. Об этом говорит и количество учеников. Впрочем, уверен, что школа станет не только образовательным, но и социальным, культурным, спортивным ядром всего спального района", - отметил во время открытия школы председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. На торжественной линейке он вручил школе от облисполкома сертификат на компьютерный класс. Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой передали школе сертификаты на приобретение оборудования для лингафонного кабинета, спортивных залов.

Во время вручения подарков

"Мы очень рады, что новая школа появилась буквально во дворе. Старший ребенок идет в первый класс: переходить дорогу не надо, оснащена школа по последнему слову", - отметила многодетная мама Людмила Бекиш. Ее сын Ярослав, ученик 1-го "В" класса, гордится тем, что идет в новую школу.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Директор Школы №41 Виталий Крупович

Для учебы, занятий спортом и творчеством в учреждении созданы максимально комфортные условия. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием. Есть в школе и удобный актовый зал, и аудитория для лекций на сотню человек, несколько спортивных залов, а также бассейн с двумя чашами. На прилегающей территории оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, комплекс плоскостных сооружений, а также многофункциональную площадку, которая зимой может использоваться под заливку льда и игру в хоккей, а летом стать местом для волейбольных баталий.

В Гродненской области это не единственная новостройка в этом году. Новая школа сегодня открылась в Островце, а в Скиделе школа №1 приняла учеников после масштабной реконструкции, здесь появился большой спортивный зал, новые пищеблок, библиотека. Всего учеников сегодня приняли 329 школ региона. За парты сели 114 тыс. школьников.-0-

Фото Леонида Щеглова