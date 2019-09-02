Новая школа в Гродно приняла 19 первых классов

2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первая торжественная линейка прошла сегодня в самой большой в Гродненской области школе - она приняла 19 первых классов, передает корреспондент БЕЛТА.
Школа №41 возведена в молодом спальном районе Ольшанка. Строилась она по новому для областного центра проекту: в одну смену в школе могут учиться более 1 тыс. детей. За парты здесь сядут свыше 1,8 тыс. школьников. Самое главное, что объект решил вопрос с шаговой доступностью школы.
"В этом районе живут в основном молодые семьи. Объект нужный и долгожданный. Об этом говорит и количество учеников. Впрочем, уверен, что школа станет не только образовательным, но и социальным, культурным, спортивным ядром всего спального района", - отметил во время открытия школы председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. На торжественной линейке он вручил школе от облисполкома сертификат на компьютерный класс. Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой передали школе сертификаты на приобретение оборудования для лингафонного кабинета, спортивных залов.
"Мы очень рады, что новая школа появилась буквально во дворе. Старший ребенок идет в первый класс: переходить дорогу не надо, оснащена школа по последнему слову", - отметила многодетная мама Людмила Бекиш. Ее сын Ярослав, ученик 1-го "В" класса, гордится тем, что идет в новую школу.
Для учебы, занятий спортом и творчеством в учреждении созданы максимально комфортные условия. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием. Есть в школе и удобный актовый зал, и аудитория для лекций на сотню человек, несколько спортивных залов, а также бассейн с двумя чашами. На прилегающей территории оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, комплекс плоскостных сооружений, а также многофункциональную площадку, которая зимой может использоваться под заливку льда и игру в хоккей, а летом стать местом для волейбольных баталий.
В Гродненской области это не единственная новостройка в этом году. Новая школа сегодня открылась в Островце, а в Скиделе школа №1 приняла учеников после масштабной реконструкции, здесь появился большой спортивный зал, новые пищеблок, библиотека. Всего учеников сегодня приняли 329 школ региона. За парты сели 114 тыс. школьников.-0-
Фото Леонида Щеглова