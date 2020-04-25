Новая школа в витебском микрорайоне Билево примет учеников 1 сентября

25 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новая школа в микрорайоне Билево Витебска примет учеников 1 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время субботника

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на субботнике

Вместе с сотрудниками облисполкома, горисполкома, школы и строительной организации губернатор принял участие в благоустройстве объекта, а также ознакомился с работами на нем.

"Это важный объект, который завершим в этом году. К 1 сентября он будет введен. Равной школы в Витебской области до сей поры не было, настолько она интересна в плане обучения детей и их оздоровления. Здесь готовится очень серьезная спортивная база: бассейн, спортзалы, будет много спортивного оборудования, тренажеров", - отметил Николай Шерстнев.

По его словам, традиция субботников заложена давным-давно. "Ежегодно мы проводим субботники, готовимся к ним. Каждая организация подбирает наиболее важные для общества объекты, которым намерена уделить внимание", - сказал губернатор.

Николай Шерстнев также обратил внимание на то, что, невзирая на складывающуюся эпидситуацию, Витебская область живет и работает. "Субботник сегодня проходит во всех регионах области с соблюдением определенных правил и мер безопасности, - подчеркнул он. - Болезнь так просто не уйдет. Вы видите, в мире она уже держится не первый месяц. Безусловно, мы не исключение. Но с ней нужно научиться жить и работать, адаптироваться к новым условиям".

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин

Школьный комплекс, рассчитанный на 1020 учащихся в смену, включает три корпуса, два бассейна (для старших и младших классов), многочисленные площадки для различных видов спорта. Также здесь будут созданы условия для инклюзивного образования. В будущем школе планируется присвоить имя легендарного генерала Советского Союза Евгения Ивановского.

Инвестиции с начала возведения объекта составили Br23,8 млн, в том числе в этом году - Br3,5 млн. Строительная готовность - 82%. В настоящее время здесь идут внутренние и наружные отделочные работы в корпусах, сборка и расстановка технологического оборудования в помещениях, осуществляется благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Как сообщили в облисполкоме, заработанные во время субботника средства направят на приведение в порядок памятных мест, воинских захоронений, историко-культурных ценностей, подготовку детских лагерей к летнему сезону, благоустройство городских территорий и населенных пунктов области.-0-

Фото Александра Хитрова