Новая специальность для слабовидящих и слепых появится в минском колледже электроники

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую специальность для людей с особенностями психофизического развития откроют на базе Минского государственного колледжа электроники. Об этом сегодня сообщила журналистам заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году на базе минского колледжа электроники будет открыта новая специальность "микро и наноэлектронные технологии и системы" для ребят с особенностями психофизического развития, в частности, для слабовидящих и слепых. Планируем принять на обучение 12 человек", - рассказала она.

Также специалист отметила, что ежегодно около 5 тыс. выпускников завершают обучение на базе учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Практически все находят первые рабочие места на столичных предприятиях.

С 15 июня стартует приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования. Утверждены контрольные цифры приема: получить профессионально-техническое образование приглашают 4784 абитуриента, среднее специальное - почти 2 тыс. человек.-0-