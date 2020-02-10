Новая специальность появится в Могилевском архитектурно-строительном колледже

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в архитектурно-строительном колледже при Белорусско-Российском университете в Могилеве появится новая специальность "водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора по воспитательной работе колледжа Дайна Гринските.

Новая специальность относится к профилю "архитектура и строительство". Она включает в себя специализации по водоснабжению, водоотведению и охране водных ресурсов в различных отраслях народного хозяйства, технической эксплуатации и реконструкции систем водоотведения, очистке природных и сточных вод.

"Наш колледж старается не отставать от ситуации на рынке труда. Этот рынок постоянно двигается и меняется, нам нужно соответствовать времени и месту. С этим связано появление новой специальности. На специалистов данной сферы есть спрос - мы постараемся обеспечить квалифицированные кадры под запросы работодателя", - отметила заместитель директора.

Квалификация выпускника новой специальности - техник-технолог-строитель. Можно получить одну из квалификаций рабочего: лаборант химико-бактериологического анализа, машинист насосных установок, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, монтажник наружных трубопроводов, оператор очистных сооружений, слесарь аварийно-восстановительных работ.

Срок обучения - 3 года и 7 месяцев на основе общего базового образования. Прием будет осуществляться на основе конкурса среднего балла документа об образовании.

В этом году во время вступительной кампании планируется набрать около 170 учащихся на бюджетную форму обучения, 25 из которых - на новую специальность. На данный момент в колледже обучаются 647 человек на пяти специальностях: промышленное и гражданское строительство; архитектура; санитарно-техническое оборудование зданий; теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; обслуживание и эксплуатация жилых домов.-0-