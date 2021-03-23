Новая университетская клиника и симуляционный центр - как будет развиваться ВГМУ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговом заседании совета в Витебском государственном медицинском университете обозначил основные направления развития вуза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Выступая перед педагогами и студентами, Дмитрий Пиневич отметил, что университет в 2020 году выполнил свои профессиональные задачи, в числе которых - организация учебного и совершенствование лечебно-диагностического процесса, подготовка кадров высшей квалификации, развитие вузовской науки. "Прошедший год показал, насколько важен при обучении студентов такой компонент, как практические навыки. И в этой связи строительство симуляционного центра в Витебске большой плюс для университета", - уверен министр.

По его словам, еще один важный компонент в обучении - это постоянный анализ кадровой ситуации и открытие новых специальностей. Здесь ВГМУ также идет в правильном направлении: возобновлена подготовка по стоматологии для белорусских студентов, открывается в 2021 году педиатрический факультет.

"Это важно, ведь педиатрия - это особый компонент нашей системы здравоохранения", - подчеркнул министр.

Он также считает, что для профессионального роста врача не менее важна и постдипломная подготовка. "Необходимо, чтобы факультет постдипломной подготовки имел возможности для активного развития. Витебск всегда славился в этом отношении. И в этой сфере университет также имеет возможности для шага вперед благодаря введению в республике резидентуры", - сказал Дмитрий Пиневич. Учитывая все эти элементы, министр анонсировал создание на базе ВГМУ новой университетской клиники. "Мы согласовали проект развития вуза в этом направлении", - отметил руководитель отрасли.

Однако особо Дмитрий Пиневич остановился на самом важном компоненте обучения - развитии навыков коммуникации у будущих и уже состоявшихся медицинских работников. "Это то, без чего невозможно себе представить современного врача-специалиста. Конечно, врач должен обладать всеми навыками и познаниями, в том числе по естественнонаучным, биологическим, общегуманитарным дисциплинам и так далее. Но коммуникационным навыкам его необходимо обучать с первых курсов", - отметил он.

Министр еще раз напомнил пять основных направлений развития медицинского сообщества на ближайшее время: постоянный профессиональный рост, зарплата, социальные пакеты, защита медработников и коммуникация.

"Вопрос коммуникации в этом перечислении несколько страдает. Но могу точно сказать, что хорошая рабочая атмосфера в коллективе всегда бывает там, где между специалистами выстроено нормальное общение - от доктора до главного врача, от ассистента кафедры до ректора. Если бы коммуникации были нормальными, большинство проблем решалось бы в коллективах на местах, не превращаясь в резонансные", - резюмировал министр.

Дмитрий Пиневич сегодня также посетил больницу скорой медицинской помощи Витебска. В "красной зоне" (в реанимационном и терапевтическом отделениях) дежурные врачи рассказали о состоянии пациентов, были обсуждены методы лечения, наличие лекарственных средств в отделениях. Также главврач и другие специалисты больницы доложили о вопросах кислородного обеспечения, о наличии средств индивидуальной защиты, расходных материалов.-0-