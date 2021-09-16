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16 сентября 2021, 19:27

Новиков: массовый спорт формирует базу, на которой вырастают олимпийские чемпионы

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Массовый спорт формирует базу, на которой вырастают новые олимпийские чемпионы. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков во время проведения в Могилеве коллегии Министерства спорта и туризма.

"В регионе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, - отметил Сергей Новиков. - Уверен, что массовый спорт формирует ту базу, на которой впоследствии вырастают новые олимпийские чемпионы. Поэтому первоочередной задачей управления и всех спортивных организаций области остается привлечение различных категорий населения к здоровому образу жизни. Также в поле зрения - совершенствование существующей спортивной базы и инфраструктуры, ее эффективное использование".

Так, за последние годы в регионе введены в эксплуатацию ФОК "Жемчужина" в Осиповичах, бассейны, спортивные и тренажерные залы в двух средних школах Бобруйска, а также в могилевской СШ №46. Помимо этого в областном центре построен футбольный манеж, запущена первая очередь ФОКа в микрорайоне Фатина. Также проведены реконструкции стадионов в Глуске, Славгороде, Осиповичах и Белыничах.

"На начало года в области насчитывается более 3,6 тыс. спортивных сооружений, почти 1,26 тыс. из них находятся в сельской местности, - продолжил Сергей Новиков. - Это стадионы, манежи, спортзалы, лыжные базы, тиры, бассейны, спортивные трассы и стрельбища. Причем 73,5% от общего числа сооружений относятся к системе образования, 12,5% - к спорту, 14% - к другим организациям. Выборочная проверка показала, что даже в период пандемии загрузка спортучреждений составляла более 75%, что считается достаточно высоким показателем".

В регионе построено 213 спортивных площадок, предназначенных для занятий физкультурой и спортом всех возрастных категорий населения. Большой популярностью пользуются площадки для воркаута, катания на роликах и скейтах, хоккейные коробки и комплексные сооружения. Сегодня проводится модернизация комплексных спортивных площадок, расположенных на дворовых территориях.

"Если говорить о массовом спорте, отдельное внимание уделяется велодвижению, - подчеркнул начальник управления спорта и туризма. - В области разработан и утвержден региональный план развития велодвижения до 2025 года, согласно которому появятся новые велодорожки, велопарковки и стоянки с обозначением мест для двухколесного транспорта, а существующие автодороги будут адаптированы для безопасного движения велосипедистов".

Протяженность велодорожек в регионе составляет более 200 км. Отдельные или комбинированные велодорожки, а также обозначенные на тротуарах есть в Могилеве (почти 22 км), Бобруйске (103,5 км), в Могилевском, Белыничском, Горецком, Костюковичском, Шкловском, Осиповичском и Мстиславском районах.-0-

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