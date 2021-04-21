Новиков: суммы возмещения ущерба от пожаров в экосистемах могут намного превышать штрафы

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суммы возмещения ущерба, причиненного природным экосистемам при весенних палах, несоизмеримы со штрафами. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники комитета ежегодно проводят профилактические мероприятия. Кроме превентивных мер, с наступлением пожароопасного периода инспекторы используют не только штрафные санкции, но и инициируют возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде.

По мнению специалистов, это может служить одним из сдерживающих факторов для желающих благоустроить территорию при помощи огня. Ведь при наведении порядка на подворье человек не всегда может рассчитать силы и возможности в плане пожарной безопасности, допустив серьезные негативные последствия.

"Действует принцип неотвратимости наказания и за незаконное выжигание сухой растительности и трав на корню. В апреле во взаимодействии с представителями РОЧС выявлены виновники по 10 фактам возгораний сухой растительности. Кроме штрафа, они должны возместить вред, причиненный окружающей среде. Возмещение ущерба может достигать до 200 базовых величин за 1 га", - рассказал Павел Новиков. При возгорании экосистем оказывается негативное влияние на животный мир, гнездовье птиц в траве. С учетом всех моментов сумма возмещения ущерба может возрастать в геометрической прогрессии, пояснил зампред.

К примеру, 12 апреля в д.Мошны Октябрьского района было зарегистрировано возгорание сухой растительности на 2 га, при котором пострадали деревья, кустарники, травяной покров. Виновники должны возместить вред окружающей среде в размере Br5 тыс.

"Безусловно, при таких пожарах значительны выбросы в атмосферный воздух. Если возгорание произошло на свалке, то речь идет еще и о выбросе загрязняющих веществ. Наша работа нацелена также на предотвращение таких свалок. С начала года выявлено и ликвидировано свыше 1,5 тыс. подобных мест, еще 300 ликвидируются", - отметил Павел Новиков.

Одной из причин роста пожаров в природных экосистемах за последние годы, по мнению Павла Новикова, могло стать снижение поголовья скота на частных подворьях. "Раньше хозяева домашнего поголовья просили большие участки лугов для выпаса, выкоса и заготовки сена. В какой-то мере это снижало риск. Сейчас многие участки остаются нескошенными до осени и требуют дополнительного внимания", - резюмировал он.-0-

В Гомельской области снизилось количество пожаров в экосистемах