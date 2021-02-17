Новинки 77 издательств России покажут на Минской книжной выставке-ярмарке

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские авторы и издатели примут участие в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Московской международной книжной ярмарки, дирекция которой выступает оператором программы "Книги России" на минском форуме.

"С 18 по 21 февраля российские авторы и издатели примут участие в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, 77 российских издательств представят на ярмарке свои книги очно - в продаже на собственных стендах либо на стенде торгового оператора", - проинформировали в пресс-центре.

В открытии ярмарки в Минске примут участие спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов, заместитель генерального директора Московской международной книжной ярмарки Сергей Кайкин.

Обширная программа выступлений российских авторов в этом году пройдет в безопасном онлайн-формате. Увидеть выступления Алексея Слаповского, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Леонида Юзефовича, Алексея Варламова, Людмилы Улицкой, Олега Роя, Анны и Сергея Литвиновых и других российских авторов можно будет в интернете по адресу mibf.info/minsk2021 или в трансляциях на стенде "Книги России". В российской онлайн-программе мероприятий ведущие писатели представят новые книги, созданные в самых разных жанрах.

На коллективном стенде СНГ, объединившем книги стран-участниц в честь 30-летия Содружества, Россия будет представлена двумя книжными экспозициями: "Книги о России" и "Книги - детям". Проект "Музейная линия" подготовил для программы Минской международной книжной выставки-ярмарки видеообзоры и анонсы изданий к текущим и будущим выставочным проектам ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга, презентации новинок и издательских программ музеев, в том числе книг для детской аудитории. О книгах, каталогах, научных изданиях и выставках рассказывают авторы текстов, искусствоведы и музейные кураторы. Среди участников этого года - Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Издательский дом "Арт Волхонка", Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим", Музей истории ГУЛАГа, Государственный Русский музей и другие.-0-