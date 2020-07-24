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24 июля 2020, 17:31

Новое ампульное производство в Борисове должно быть запущено в I квартале 2021 года

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива

24 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Работы по запуску производства ампул из отечественного сырья в новом цеху ОАО "Белмедстекло" должны завершиться в I квартале 2021 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев при посещении ОАО "Белмедстекло" в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО попало в перечень из пяти предприятий в Борисове, где должны быть созданы новые производства, имеющие определяющее значение для инновационного развития Беларуси. В "Белмедстекло" организуется производство медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки. Сейчас ампулы в Беларуси производят из импортного сырья. После реализации проекта в Борисове будут производить собственную стеклянную трубку и уже из нее делать как ампулы различного размера, так и в перспективе расширять линейку стеклянной упаковки. Кроме того, если сейчас мощность производства - 150 млн ампул в год, то проектная мощность - 650 млн. На нее будут выходить поэтапно в течение двух лет.

Масштаб работ большой, потребовалось дополнительное финансирование. "Принято решение, которое Президент поддержал. Подготовлен проект указа, в соответствии с которым Банк развития предоставит кредит. А мы будем до 2030 года из инновационного фонда республиканского и Минской области погашать основной долг и проценты, - рассказал Владимир Кухарев. - Как только начнет поступать финансирование, параллельно продолжатся все строительные и наладочные работы. В первом квартале 2021 года должны все закончить и выходить на пусконаладку, чтобы затем поэтапно наращивать мощности".

Эта новость особенно обрадовала работников предприятия: при общении с Владимиром Кухаревым вопросы о дальнейшей судьбе ОАО "Белмедстекло" звучали чаще других.

Как рассказал директор ОАО "Белмедстекло" Виталий Мойнич, уже в ближайшее время завершится подготовка к пуску новой печи. "Параллельно будет идти модернизация силовых и инженерных сетей. Третье - это окончание строительства ампульного цеха, где будут установлены 15 новых линий, из которых 9 уже пришли, остальные ожидаются. И параллельно завершаем модернизацию административно-бытового корпуса", - перечислил Виталий Мойнич.

Вице-премьер уверен, что удастся решить и вопрос с приездом иностранных специалистов компании-производителя оборудования, которые должны провести пусконаладочные работы печи.

Таким образом, ОАО "Белмедстекло" уже в ближайшем будущем сможет полностью обеспечить потребность отечественной фармакологии и смежных сфер в ампулах и даже поставлять товар на экспорт - уже ведутся переговоры с контрагентами.

Владимир Кухарев отметил, что пандемия коронавируса в мире показала чрезвычайную востребованность любых производств, связанных с медициной. Но также обратил внимание на перспективы расширения линейки продукции. Особенно сегодня, когда экологичной стеклянной упаковке дан зеленый свет.

Рассказал он и о том, как будет развиваться Борисов. Город должен быть образцом красоты и комфорта. В этом и начале следующего года будет завершена реконструкция городских улиц, где уже высокая степень готовности. Заканчивается строительство моста. Принято решение о строительстве дороги в 4 полосы из Минска до Борисова, через Смолевичи. Существующая дорога не соответствует потребностям, интенсивному трафику.

Борисовчане из числа работников предприятия обратили внимание на то, что не во всех дворах есть возможность заниматься физкультурой и спортом. Владимир Кухарев согласился, что проектировать хотя бы самые простые тренировочные площадки ближе к домам граждан в новых микрорайонах необходимо. Не все сейчас готовы идти заниматься далеко от места жительства. А также сообщил, что вместе с Минобразования будет решен вопрос о доступе к спортивным площадкам школ в любое удобное для жителей время.

В целом примеры того внимания, которое уделяется государством социальной сфере, можно перечислять долго. Заместитель премьер-министра отметил, что ежегодно вводятся школы и детские сады, медицинские учреждения, оборудованные по современным требованиям. Строится жилье, акцент в этой работе на многодетных. Реализуется программа по обеспечению чистой водой населения и многое другое. Создаются условия для развития туризма, что позволяет многим белорусам в том числе организовывать и развивать свое дело.-0-

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