Новое диагностическое оборудование закуплено в минскую БСМП

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое высокотехнологичное диагностическое оборудование закуплено в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска в преддверии II Европейских игр, сообщил журналистам главный врач учреждения Андрей Борисов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году часть средств от субботника была выделена Министерству здравоохранения с целью закупки дорогостоящего высокотехнологичного оборудования для нашей больницы. Мы получили сложное диагностическое оборудование, ультразвуковую аппаратуру, различные мониторы для наблюдения за пациентами - все, что необходимо в первую очередь для реанимационных отделений. Работа над оснащением продолжается. К Европейским играм, я уверен, полностью завершим", - сказал Андрей Борисов.

Отработаны действия медицинских работников на случай чрезвычайных ситуаций. Есть разные варианты перераспределения пациентов в зависимости от количества поступивших, от характера имеющейся патологии. При необходимости будут задействованы все отделения больницы, налажено взаимодействие с другими клиниками.

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Фото Геннадия Жинкова