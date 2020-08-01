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01 августа 2020, 11:37

Новое футбольное поле появилось в Червене

Фото "Раённы веснiк"
Фото "Раённы веснiк"

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" и Туровский молочный комбинат продолжают реализовывать масштабный проект "Bonfesto - детям" по улучшению спортивной инфраструктуры в регионах страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году вслед за Пружанами и Дубровно новое современное поле размером 40х20 м открылось в Червене. За все время акции эта площадка стала 64-й в республике, а в целом планируется оборудовать 128 таких арен. Следующими точками, где будут введены в строй такие же футбольные поля, станут Крупки и агрогородок Коханово.

Цель амбициозного проекта "Bonfesto - детям" - до 2022 года построить в каждом районе страны по современной футбольной площадке, что позволит мальчишкам и девчонкам в самых отдаленных уголках Беларуси приобщиться к футболу.

Развитие инфраструктуры для детско-юношеских команд является одним из главных приоритетов в деятельности Белорусской федерации футбола.-0-

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