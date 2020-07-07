Новое оборудование для подсветки зданий начали выпускать на заводе "Зенит" в Могилеве

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новое оборудование для подсветки зданий начали выпускать на могилевском заводе "Зенит". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель главного конструктора предприятия Сергей Игнатов.

"Новые уличные светильники - светодиодные. Световой поток может быть как цветным, так и однотонным. В цветном варианте уличных светильников установлено три цвета, а при программировании освещения их может быть пять - в зависимости от комбинаций и сочетаний, - рассказал Сергей Игнатов. - Оборудование не боится дождя и снега, жары и мороза: у нашей светотехники уровень защиты от влаги IP 67. Имеет прочную конструкцию. Топовая версия таких светильников способна равномерно осветить до 15 этажей. Они оснащены многокаскадными элементами поглощения скачков напряжения, так что наша техника защищена от любых неблагоприятных условий эксплуатации".

В качестве эксперимента новый образец светильников установили на здании по улице Космонавтов в Могилеве. Там они работают уже около года по заданной программе, включая пятицветную подсветку в вечерние и утренние часы. Цвета подсветки меняются каждые 30 минут. Как отметил специалист, оборудование зарекомендовало себя хорошо - за время эксплуатации не возникло никаких вопросов.

"Сейчас мы разработали бюджетную версию светильников, которые могут осветить 3-5 этажей. Такие светильники подойдут для большинства зданий в городах республики, в том числе и в Могилеве", - рассказал заместитель главного конструктора.

Особое внимание специалисты уделили тому, чтобы уличная подсветка не мешала жителям города. "В последних модификация наших приборов стоит специальная оптика, которая очень концентрированно фокусирует свет. Получается, что луч идет направленно по стене, не заглядывая при этом в окна", - отметил Сергей Игнатов.

Обновленная версия световых приборов может быть как пятицветная, так и одного любого цвета - на выбор заказчика. Сейчас на заводе выпускают первую пробную партию. После этого новые концепции освещения Могилева будут представлены руководству города.

В основе могилевских светильников - продукция европейских производителей. Электронику для них разработали специалисты "Зенита".

ОАО "Зенит" входит в состав холдинга ОАО "Могилевлифтмаш". Основной вид продукции - лифтовое оборудование. Кроме того, здесь производят разнообразную светодиодную технику: от специализированных осветительных приборов до уличного освещения.-0-