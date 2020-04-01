Новое оборудование для таможенного контроля в апреле поступит в пункт пропуска "Берестовица"

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Партия нового оборудования для таможенного контроля в апреле поступит в пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Поступят детекторы и видеоэндоскопы, позволяющие выявить следы наркотических и взрывчатых веществ, а также обнаружить скрытые в труднодоступных местах транспортного средства ограниченные и запрещенные к перемещению товары. Оборудование поставляется по проекту международной технической помощи "Строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска "Берестовица".

Также согласована и утверждена проектно-сметная документация на строительство объекта. Предусмотрено возведение административно-диспетчерского здания и ангара для установки инспекционно-досмотрового комплекса. Объявлен международный открытый тендер по выбору подрядной организации для строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, поставки стационарного комплекса с обучением специалистов.

Проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Он направлен на то, чтобы ускорить прохождение границы и борьбу с правонарушениями и преступлениями, в том числе в сфере таможенного регулирования.-0-