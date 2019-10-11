Новое общежитие для студентов БНТУ открыли в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета сегодня официально открыли в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Общежитие, построенное за счет безвозмездной технической помощи КНР, рассчитано на 1020 мест. В нем созданы комфортные условия для проживания и обучения инвалидов, безбарьерная среда. Белорусские и иностранные студенты здесь проживают с начала учебного года.

По словам министра образования Игоря Карпенко, с открытием этого общежития Студенческая деревня приобрела законченный вид. На ее территории есть спортивный комплекс, филиал поликлиники, пункты общественного питания. Здесь же создан психологический центр, где консультируют субъектов образовательного процесса по различным аспектам кризисной психологии, а также опорный пункт, где молодежные отряды охраны правопорядка под эгидой БРСМ организуют патрулирование, дежурство на территории деревни.

Игорь Карпенко и Цуй Цимин

Игорь Карпенко напомнил, что 2019-й объявлен Годом образования Беларуси в Китае.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин отметил, что это общежитие - искренний подарок китайского народа белорусскому. В свое время Беларусь не единожды оказывала гуманитарную помощь Китаю в связи с серьезными землетрясениями. "Мы об этом всегда помним и выражаем благодарность", - сказал он.

Цуй Цимин

Благодаря лидерам двух стран Александру Лукашенко и Си Цзиньпину отношения между странами развиваются устойчиво и динамично во всех сферах, в том числе в образовании, добавил посол.

На территории общежития министр образования, посол КНР в Беларуси и ректор БНТУ Сергей Харитончик посадили дерево дружбы.-0-

Сергей Харитончик, Игорь Карпенко и Цуй Цимин

Фото Сергея Шелега