5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое общежитие для военнослужащих открыто в Марьиной Горке, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Здание оборудовано всем необходимым: кухни, комнаты досуга и информирования, сушильная комната, санузлы, душевые комнаты, постирочные с необходимой техникой, детские игровые комнаты, помещения для хранения велосипедов и детских колясок. Общая вместимость общежития - 350 человек.

"За последнее время проделана большая работа по строительству и усовершенствованию военной инфраструктуры. Только за этот год отремонтировано более чем 450 различных объектов, в том числе 61 объект капитального ремонта, - рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, открывая новое общежитие. - Достигнуто многое, как в Вооруженных Силах, так и в стране в целом. И тут даже не надо приводить никаких цифр и статистики, достаточно посмотреть вокруг - везде чистота и порядок, строятся новые объекты, реализуются масштабные государственные проекты".-0-

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