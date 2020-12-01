Новое педиатрическое отделение начинает принимать пациентов в Пинске

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в лечебно-диагностическом корпусе "Западный" сегодня состоится открытие педиатрического отделения, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

Лечебно-диагностический корпус заработал в Пинске летом 2019 года. С того момента взрослых пациентов - около 27 тыс. жителей микрорайонов Западный, Верасы, Крайновичи и Чернеевичи - принимают два терапевтических отделения. Второй этап предполагал открытие педиатрического отделения, где медицинскую помощь смогут получать около 10 тыс. человек.

Открытие новой педиатрии поможет разгрузить другие филиалы в городе, повысить качество и доступность медпомощи детям. Отделение рассчитано на посещение до 200 пациентов в смену. Оно будет включать до десяти педиатрических участков. В перспективе их количество может увеличиться, поскольку в западной части Пинска активно строится жилье.

"На базе этого филиала есть возможности для оказания широкого спектра диагностических исследований. Приемы будут вести узкие специалисты: кардиолог, эндокринолог, аллерголог, травматолог. Можно будет пройти ЭКГ, УЗИ и рентген-диагностику. Так как будет отдельная регистратура для этого отделения, то пациенты смогут записываться на прием заранее", - отметил Игорь Киктенко. Также будет работать модульный центр по профилактике травматизма.

На третьем этапе в лечебно-диагностическом корпусе планируется обустроить женскую консультацию.

Еще один важный проект для полесского города - реконструкция онкологического диспансера. Работы в новом корпусе завершились этим летом. На втором этапе планируется модернизировать пищеблок, центрально-стерелизационное отделение и другие строения на территории диспансера.-0-