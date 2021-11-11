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11 ноября 2021, 20:37

Новое помещение нотариальной конторы открыли сегодня в столице

Фото Министерства юстиции
Фото Министерства юстиции

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое помещение нотариальной конторы №2 Фрунзенского района открыли сегодня в Минске. Оно расположилось на ул.Скрыганова, 2Б. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В торжественном мероприятии принял участие министр юстиции Сергей Хоменко. "Открытие нового просторного помещения нотариальной конторы в современном офисе и престижном районе создаст условия для своевременного и полного решения задач, стоящих перед нотариатом, ключевая из них - доступность и качество нотариального обслуживания для каждого гражданина, для каждой семьи", - отметил на церемонии открытия министр юстиции.

Он подчеркнул, что нотариальная деятельность в Беларуси осуществляется от имени государства - это особая юридическая деятельность, направленная на защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц.

Фрунзенский район является самым крупным и густонаселенным районом столицы. В условиях повышенной нагрузки и значительного количества обращений граждан к нотариусам создание комфортных условий для организации приема является первоочередной задачей. Удобное местоположение нотариальной конторы позволит обеспечить доступность нотариального обслуживания не только для местных жителей, но и для граждан из других районов Минска.

Нагрузка на одного нотариуса по нотариальной конторе высокая и в текущем году составила более 200 нотариальных действий. Нотариусами нотариальной конторы №2 Фрунзенского района за 9 месяцев текущего года совершено более 16 тыс. нотариальных действий и более 3 тыс. исполнительных надписей. Половина исполнительных надписей совершается с освобождением взыскателя от уплаты нотариального тарифа. За 9 месяцев 2021 года нотариусами нотариальной конторы выдано более 1,1 тыс. свидетельств о праве на наследство, заведено 676 наследственных дел.-0-

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