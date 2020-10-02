2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое пожарное депо в Гомеле планируется открыть в сентябре 2021 года. Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию объекта обсуждались во время рабочей поездки первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александра Худолеева в юго-восточный регион страны, сообщает БЕЛТА.

Александр Худолеев обратил особое внимание на материально-техническое оснащение частей, обеспечение спасателей всем необходимым оборудованием и снаряжением для успешной ликвидации ЧС. Он посетил департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, пожарную аварийно-спасательную часть №10 областного центра и строящееся здание пожарного депо по ул.Головацкого. Возведение этого объекта в новом микрорайоне Гомеля заметно продвинулось за последнее время.

Первый замминистра изучил ситуацию с будущим пожарным депо: инженерно-технические коммуникации, условия для безопасного несения службы личным составом, спортивно-тренировочную базу. Точечно были проработаны нюансы, которые необходимо решить для успешного ввода в эксплуатацию объектов строительства и ремонта.

Присутствовал Александр Худолеев также при демонтаже взрывным способом второй части аварийного пролетного строения автомобильного моста через реку Сож на 427 км трассы М8. Специалисты центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС достойно справились с поставленной задачей, отметил он.-0-