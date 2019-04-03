Новое производство лакокрасочных материалов запущено в СЭЗ "Брест"

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" сегодня торжественно открылся завод по производству лакокрасочных материалов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое высокотехнологичное предприятие разместилось на территории промзоны "Аэропорт". Завод построен компанией "Диском", которая входит в международный концерн DAW SE (Германия), и продолжает технологическую цепочку из созданных здесь ранее производств сухих строительных смесей и водно-дисперсионных красок. В новом корпусе будут производить алкидные лаки и эмали по оригинальным рецептурам. Мощность завода на первом этапе составит 3 тыс. т продукции в год. В течение трех лет объем производства планируется удвоить.

В строительство завода вложено около 2 млн евро. Дополнительно здесь создано 20 рабочих мест. В целом на сегодня в компании трудятся более 250 специалистов. "Создано не просто новое производство, но еще и центр научных разработок новых продуктов. За 125 лет истории нашей компании мы впервые открываем такую площадку за пределами Германии. Эти инвестиции являются знаком доверия белорусской команде и белорусскому рынку", - подчеркнул член правления концерна DAW SE Томас Гетц.

Новое предприятие будет способствовать развитию отрасли производства строительных материалов, увеличению объемов экспорта, а также реализации государственной программы по переориентации внутреннего рынка страны на импортозамещающие товары. Помимо Беларуси уже запланированы поставки продукции в Россию, Украину, Грузию. "За неполных 20 лет инвесторы вложили в предприятие более $20 млн. Это ощутимые инвестиции для нашего региона. Надо думать о дальнейших проектах, и мы надеемся, что компания продолжит инвестирование в свободную экономическую зону "Брест", предприятие "Диском" и выведет его во флагманы экономики Брестской области", - сказал заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Александр Шукайло.-0-