Новое захоронение расстрелянных в войну мирных жителей нашли под Гродно

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время расследования уголовного дела о геноциде установлено неизвестное место захоронения мирных жителей в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Захоронение нашли рядом с агрогородком Путришки. С 24 июня 1941 года, как стало известно из архивов, сюда в течение четырех дней в черных закрытых машинах свозили людей из разных населенных пунктов Гродненского района. "По словам очевидцев, немецкие захватчики доставляли в лес крестьян. На некоторых из них была верхняя одежда, другие были только в нательном белье. Людей высаживали из машин и под охраной подводили к канавам, где расстреливали автоматными очередями", - рассказали в прокуратуре. Расстреливавшие были в форме немецкой жандармерии, на околотках головных уборов у них было изображение черепа человека.

С 24 по 28 июня 1941 года здесь были убиты около 300 крестьян.

Представители следственной группы прокуратуры Гродненской области и Генеральной прокуратуры совместно с группой разминирования воинской части 5522 произвели осмотр места. -0-