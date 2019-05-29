Новое здание автовокзала открыли в Бресте

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия нового здания автовокзала, строительство которого предусмотрено планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно распоряжению Президента к юбилею города построены 15 и возводятся еще 13 объектов инфраструктуры. Брест преображается буквально на глазах. Сегодня очередное новоселье - горожан и гостей будет встречать и провожать в путь новый автовокзал. Уверен, что он станет еще одной визитной карточкой и украшением областного центра", - сказал премьер-министр Сергей Румас. Он добавил, что Брест является крупным транспортным узлом, западными воротами республики, поэтому требования к его инфраструктуре высокие. "В брестском автовокзале удалось воплотить самые смелые идеи. Не случайно его проект был признан лучшим на Национальном архитектурном фестивале", - отметил Сергей Румас.

К возведению объекта специалисты ОАО "Полесьежилстрой" приступили в ноябре 2017 года. Строительство велось за счет областного бюджета, ориентировочная стоимость составила более Br10 млн. Новый автовокзал вместе с железнодорожным образуют единый транспортный комплекс.

Вместимость автовокзала составляет 250 пассажиров, пропускная способность - 6-8 тыс. человек в сутки.

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