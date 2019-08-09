Новое здание дома детского творчества откроют в Островце 10 августа

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дом детского творчества в Островце 10 августа отметит новоселье. Построили здание по государственной инвестиционной программе в микрорайоне №2 города атомщиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования Островецкого райисполкома.

Проект не типовой: дом детского творчества станет одним из архитектурных украшений Островца. В здании просторный холл с прозрачным куполом: здесь будут организовывать выставки, проводить тематические встречи и вечера. "Важно и то, что здание многофункциональное. Новоселье долгожданное, раньше центр творчества находился в приспособленных помещениях, условия были не идеальными. Теперь же и дети, и преподаватели смогут заниматься с комфортом", - рассказали в отделе образования.

Кабинеты и залы полностью укомплектовали. Оборудованы вокальная студия с современным звуковым оборудованием, появился хореографический зал с зеркалами и станком. Есть все необходимое для занятий керамикой и лепкой. На базе центра также откроется туристическое объединение: есть необходимое оборудование для теоретических и практических занятий. Для проведения занятий с юными художниками, пленэров приобретены мольберты. Также будут работать кружки и объединения по шитью, декоративно-прикладному искусству.

"На базе дома творчества будут работать кружок робототехники, школа раннего развития. Появится у детей возможность изучить столярное дело, для этого закуплено необходимое оборудование, станки. Эту базу планируется использовать и для проведения занятий для учащихся школ", - рассказали в отделе образования. Открытие дома детского творчества позволит предоставить школьникам района дополнительные возможности для творческой деятельности и самореализации. К слову, сейчас каждый второй школьник в Островецком районе занимается в кружке или объединении по интересам.

Новоселье дома детского творчества откроет праздничные мероприятия к Дню города. Основной же праздник развернется в пляжной зоне микрорайона №1. Здесь организуют научно-познавательную программу "ДНК стройки", приуроченную не только ко дню рождения города, но и Дню строителя и 75-летию со дня образования Гродненской области. Интерактивная программа подготовлена сетью информационных центров по атомной энергии при поддержке инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" и Островецкого райисполкома.

Будут работать тематические зоны. Шатер "Корпорация знаний" познакомит гостей с профессиями атомной отрасли и позволит им почувствовать себя магистрами телевизионного клуба знатоков. Создать собственный дизайн строительной каски горожане смогут в локации "Культура безопасности". А в "Инжиниринговом центре" гости смогут освоить молекулярный конструктор. На главной сцене пройдут эффектное акробатическое шоу, химические эксперименты, тематические конкурсы и атомная зарядка. Во время интерактивной музыкальной игры "Звуки стройки" участники смогут услышать, как звучат градирня или центрифуга. Попробовать себя в роли архитектора можно будет на мастер-классах по работе с гидрофобным и кинетическим песком. Для самых маленьких гостей оборудуют гигантскую песочницу в форме атома.

Завершится программа огненно-пиротехническим спектаклем.-0-