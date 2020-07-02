Новое здание органов юстиции открыли в "правовом квартале" в Гродно

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно торжественно открыли новое здание главного управления юстиции Гродненского облисполкома и органов принудительного исполнения Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Гродненского филиала РУП "Белюробеспечение" Сергей Кнехт вручает символический ключ начальнику главного управления юстиции Гродненского облисполкома Елене Юргель

Новый объект возвели в так называемом правовом квартале. Название закрепилось за комплексом построенных за последние годы по улице Дубко зданий инспекции Министерства по налогам и сборам, прокуратуры, суда и отдела внутренних дел. Пополнился квартал и новостройкой для органов юстиции.

Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук

Министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

"В Беларуси уже шесть лет работает единая система принудительного исполнения, которая зарекомендовала себя эффективной. Уровень обеспеченности, правового статуса, полномочий судебных исполнителей сегодня самый высокий за всю историю, что в свою очередь позволяет выполнять поставленные перед ними задачи. Значительно повысилось качество исполнения. Сейчас работаем над снижением нагрузки на органы принудительного исполнения, повышения профессиональных навыков, качества подготовки судебных исполнителей", - отметил министр юстиции Олег Слижевский. Он сказал, что ранее было много сделано для создания комфортных условий работы судебных исполнителей, но здание в Гродно - первый в стране построенный с нуля, а не реконструированный объект. Для органов юстиции было делом чести реализовать проект на достойном уровне.

Начальник главного управления юстиции Гродненского облисполкома Елена Юргель, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский, Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук

Во время церемонии открытия нового здания

Министр подчеркнул символичность того, что новый объект открывается накануне Дня Независимости. Он пожелал, чтобы здесь всегда торжествовали законность и справедливое отношение к гражданам, организациям и всем сторонам исполнительного производства.

Во время торжественной церемонии благодарности за высокое качество подготовки нормативных актов были удостоены Гродненский облисполком и Гродненский областной Совет депутатов.

Заведующая сектором Иоланта Валюкевич и начальник отдела Василиса Эртман

Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук отметил, что открывать накануне значимых государственных праздников новые объекты стало хорошей традицией. Сегодня в Гродно распахнул двери настоящий дворец юстиции, в котором созданы комфортные условия для работы, приема граждан, реализации их прав, добавил он.-0-

Фото Леонида Щеглова