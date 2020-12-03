3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое здание отдела принудительного исполнения открылось в Жлобине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась сегодня, в преддверии Дня юриста. Министр юстиции Олег Слижевский отметил важность события для органов принудительного исполнения не только района и Гомельской области, но и всей республики. По его словам, для судебных исполнителей Жлобинского района созданы комфортные условия работы. Более того, максимально удобным будет и взаимодействие граждан, представителей юридических лиц с органами принудительного исполнения.

Уже шесть лет в Беларуси эффективно работает единая система принудительного исполнения. "За прошедшие шесть лет многое сделано, чтобы эта система окрепла, получила новые компетенции, полномочия", - сказал Олег Слижевский.

В частности, создана современная информационная система органов принудительного исполнения, которая позволяет иметь автоматический доступ ко многим базам других госорганов. "Если семь лет назад судебные исполнители в основном работали по взысканию путем обхода квартир, посещения организаций должников, сегодня подавляющую часть работы судебный исполнитель может выполнять из рабочего кабинета через информационную систему", - добавил министр.

За прошедшие с момента реформирования годы органы принудительного исполнения республики существенно укрепили материально-техническую базу, значительное количество помещений было построено или реконструировано. Созданы все условия, чтобы судебные исполнители могли достойно, качественно исполнять свои задачи.

За январь - ноябрь 2020 года органы принудительного исполнения по всем категориям исполнительных производств взыскали Br1 млрд 240 млн. "Можно представить, какое количество граждан и организаций без вашей работы недополучили бы то, что им причитается, - заметил Олег Слижевский. - В доход государства за этот же период взыскано Br110 млн. Это в несколько раз превышает ту сумму, которую бюджет затрачивает на содержание органов принудительного исполнения".

В течение 2019 года органы принудительного исполнения республики возбудили 2,33 млн исполнительных производств, по состоянию на 1 декабря 2020 года - 1,78 млн производств, в том числе 254 тыс. - в Гомельской области.

Среднемесячная нагрузка на одного судебного исполнителя в 2019 году составила 207 исполнительных производств, в 2020 году - 173 производства.

Судебные исполнители Гомельской области в 2019 году взыскали Br251 млн, в текущем году - Br264 млн. В доход государства в регионе в 2019 году взыскано Br10 млн, за 11 месяцев 2020 года - Br13,9 млн.-0-