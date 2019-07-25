Новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли новое административное здание отдела внутренних дел администрации Первомайского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Правоохранители переехали со здания на пр-те Черняховском на пр-т Строителей, 3Б. Обновленный объект соответствует современным стандартам. В здании также есть учебные классы для патрульно-постовой службы и участковых инспекторов.
Поздравил с новосельем коллег министр внутренних дел Юрий Караев. Он ознакомился с ремонтом здания и пообщался с подчиненными. "Исходя из специфики деятельности, мы много времени проводим на службе. Важно, чтобы рабочее место было комфортным, ведь это влияет на самочувствие, настроение и результат труда. Несмотря на нашу тяжелую работу, в любых ситуациях к людям мы должны относиться с уважением", - отметил глава ведомства.
Министр пожелал личному составу райотдела успехов в службе, профессионального роста и вручил в качестве подарка от МВД ключи от автомобиля Geely Atlas.
Сотрудники Первомайского РОВД обслуживают самый большой район города с населением около 200 тыс. человек. Теперь все службы отдела находятся под одной крышей, что будет удобно и для горожан.
Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин рассказал, что к появлению нового здания отдела шли несколько лет. "Были разные варианты. Модернизировать старое здание отдела, но для этого нужны большие средства. Затем предлагали построить новое, но это также значительные затраты. В итоге было решено обновить здание закрывшегося в свое время городского узла связи", - сказал мэр.
Постепенно условия для работы милиционеров будет обновляться и в других городах Беларуси.-0-
Фото Александра Хитрова
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