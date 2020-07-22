Новое здание районного отдела СК открыли в Волковыске

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Волковыске новоселье справил районный отдел Следственного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.
Следователи переехали в обновленное здание по улице Матросова. Ранее оно принадлежало РУП "Белтелеком": предприятие не просто передало здание, но и отремонтировало его. Для следователей созданы все условия для комфортной работы: современные оснащенные кабинеты, вся необходимая техника, есть здесь и спортзал, и душевые, и комнаты отдыха. Оборудованы камера для хранения вещественных доказательств и помещение для хранения уголовных дел.
"Мы планомерно работает над улучшением материально-бытовых условий для сотрудников. За последние пять лет открыто 55 новых или реконструированных зданий для отделов Следственного комитета", - отметил председатель СК Иван Носкевич. Он подчеркнул, что в Гродненской области благодаря взаимодействию с местными властями эта работа ведется на системной основе. Недавно, например, новоселье справили следователи в Щучине. Новое здание было построено и в Островце.
"Следственный комитет - важное звено правоохранительной системы. Для нас важно, чтобы здесь работали профессионалы, чтобы они трудились в комфортных условиях. Открытие нового здания укрепит материальную базу районного отдела, позволит достойно работать сотрудникам", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. По его словам, для того, чтобы создать надлежащие условия для всех районных отделов СК в регионе, остался буквально один шаг. В ближайшее время планируется подобрать здание для РОСК в Слониме.
К новоселью Волковысский РОСК получил и весомый подарок - отделу передан новый служебный автомобиль. Также во время торжественной церемонии открытия здания были вручены награды и погоны сотрудникам отдела.-0-
Фото Леонида Щеглова