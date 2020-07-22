Новое здание районного отдела СК открыли в Волковыске

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Волковыске новоселье справил районный отдел Следственного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое здание районного отдела СК

Новый служебный автомобиль Волковысского РОСК

Во время торжественной церемонии открытия

Следователи Волковысского РОСК Анжелика Твердая и Анастасия Головко

Старший следователь Александр Степанов изучает вещественные доказательства

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Во время торжественной церемонии открытия

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Следователи переехали в обновленное здание по улице Матросова. Ранее оно принадлежало РУП "Белтелеком": предприятие не просто передало здание, но и отремонтировало его. Для следователей созданы все условия для комфортной работы: современные оснащенные кабинеты, вся необходимая техника, есть здесь и спортзал, и душевые, и комнаты отдыха. Оборудованы камера для хранения вещественных доказательств и помещение для хранения уголовных дел.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич вручает медаль подполковнику юстиции Виталий Рыхлику

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич вручил погоны "старший лейтенант юстиции" следователю Волковысского РОСК Александру Лисовскому

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич вручает ключи от нового служебного автомобиля начальнику Волковысского РОСК Максиму Гаркавому

Директор Гродненского филиалы РУП "Белтелеком" Виктор Матвеев (справа) вручает символический ключ начальнику Волковысского РОСК Максиму Гаркавому

"Мы планомерно работает над улучшением материально-бытовых условий для сотрудников. За последние пять лет открыто 55 новых или реконструированных зданий для отделов Следственного комитета", - отметил председатель СК Иван Носкевич. Он подчеркнул, что в Гродненской области благодаря взаимодействию с местными властями эта работа ведется на системной основе. Недавно, например, новоселье справили следователи в Щучине. Новое здание было построено и в Островце.

Начальник Волковысского РОСК Максим Гаркавый

"Следственный комитет - важное звено правоохранительной системы. Для нас важно, чтобы здесь работали профессионалы, чтобы они трудились в комфортных условиях. Открытие нового здания укрепит материальную базу районного отдела, позволит достойно работать сотрудникам", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. По его словам, для того, чтобы создать надлежащие условия для всех районных отделов СК в регионе, остался буквально один шаг. В ближайшее время планируется подобрать здание для РОСК в Слониме.

К новоселью Волковысский РОСК получил и весомый подарок - отделу передан новый служебный автомобиль. Также во время торжественной церемонии открытия здания были вручены награды и погоны сотрудникам отдела.-0-

Фото Леонида Щеглова