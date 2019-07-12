Новое здание районного суда открыли в Кличеве

12 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кличеве сегодня состоялась церемония открытия нового здания суда района. В ней приняли участие председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель суда Кличевского района Алексей Балябин.

Ровно год понадобился строителям, чтобы с нуля возвести в Кличеве по улице Пролетарской двухэтажное здание районного суда. "Примерно столько же времени ушло на его проектирование, - обратил внимание председатель суда Кличевского района. - Ведь проектировщики учитывали все современные требования и существующие ноу-хау в судебной системе. К примеру, в двух залах для проведения заседаний установлена система аудио- и видеофиксации с возможностью онлайн-трансляции как на установленные здесь мониторы, так и в интернете. Теперь у нас есть все условия для развития системы электронного правосудия".

Здание суда оснащено современной мебелью и оргтехникой, условия труда работников отвечают современным техническим требованиям. В суде создана безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями, что обеспечивает доступность правосудия всем категориям граждан. "В нашем здании созданы комфортные условия не только для наших работников, но и для всех категорий посетителей, а это важно для качественной и оперативной работы", - подчеркнул Алексей Балябин.

В качестве подарка Валентин Сукало вручил районному суду кофе-машину для комнаты отдыха и приема пищи. Ценными подарками также были награждены работники филиала "Строительно-монтажный поезд №761" ОАО "Дорстроймонтажтрест", внесшие значительный вклад в возведение нового здания суда.-0-