Новое здание сельской школы откроют в Мядельском районе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе 9 ноября состоится торжественное открытие нового здания Занарочской средней школы, рассчитанной на 108 учеников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

В одноэтажном здании в агрогородке Занарочь уже ожидают учащихся современные учебные кабинеты, спортивный зал, лингафонный кабинет, компьютерный класс, кабинеты технического и обслуживающего труда, библиотека, пищеблок. Оборудован и медицинский кабинет, а пункт коррекционно-педагогической помощи позволит оказывать воспитанникам профессиональную дефектологическую и психологическую помощь.

В школе будут работать 11 классов-комплектов. Кроме того, специально создан уголок "Семейная гостиная", в котором развернет деятельность родительский университет.

Формировать у ребят начальной школы навыки безопасного поведения поможет специальное информационное пространство "Азбука безопасности". Также на прилегающей к школе территории оборудовано несколько игровых и одна спортивная площадка, площадки психологической разгрузки и по обучению детей правилам дорожного движения. Более того, старшеклассники сами постарались украсить ландшафт возле своей новой школы, высадив молодой сад из 45 яблонь и груш, установив памятный камень-валун.

Предусмотрены в учреждении и меры безопасности: камеры видеонаблюдения и система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".

В июле этого года во время закладки памятного знака на месте строительства новой школы в Столбцах председатель Миноблисполкома Александр Турчин подчеркнул значимость появления таких объектов. "Когда есть дети, это значит, что у города, области, у страны есть будущее", - сказал он. И добавил, что строительство деревенской школы в этом контексте для него особенно символично и значимо. Потому что это признак возрождения села.

Новое здание школы построено за счет республиканского и областного бюджетов. Генподрядная организация - государственное учреждение по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем "Объединение Минскмелиоводхоз".-0-