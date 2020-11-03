ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:34 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 47,3 млн В мире
08:28 Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на очередной срок В мире
08:12 Могилевский драмтеатр готовит премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" Культура
08:01 Новое здание сельской школы откроют в Мядельском районе Регионы
07:53 Число жертв землетрясения в Турции достигло 98 В мире
07:49 Шары, фигурки, бусы - с советскими новогодними украшениями и открытками познакомит выставка в Гомеле Афиша
07:44 Трамп уступает Байдену 8 процентных пунктов перед основным днем голосования на президентских выборах В мире
07:38 Соблюдение гигиены рук позволяет снизить риск инфицирования коронавирусом - эпидемиолог Общество
07:32 Футболисты московского "Локомотива" примут "Атлетико" в третьем туре Лиги чемпионов Спорт
07:27 Выставка инситного искусства в честь 380-летия Василия Кореня откроется в Витебске Афиша
07:16 МИД выясняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших во время стрельбы в Вене Общество
07:01 Диалоговые площадки нужно продолжить в отраслевом направлении - мнение Регионы
07:00 Картина дня: встреча Президента с митрополитом, белорусский Нотр-Дам и погода в ноябре Общество
00:59 Стрельба в Вене: что известно на данный момент В мире
00:36 Ураган "Эта" в Карибском море усилился до третьей категории, в Никарагуа эвакуировали людей В мире
02.11.20
02.11.20 23:58 Умер актер Александр Немченко В мире
02.11.20 23:25 В центре Вены произошла стрельба В мире
02.11.20 22:54 Головченко: Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса Общество
02.11.20 22:48 В Сомали пытались сбить самолет главы штата В мире
02.11.20 22:47 Головченко: инвестиции в основной капитал Беларуси в 2021 году планируются на уровне Br34 млрд Экономика
02.11.20 22:46 Головченко: в ближайшее время хотим сформировать стоимость природного газа для Беларуси на 2021 год Экономика
02.11.20 22:22 Головченко: перечень социально значимых товаров в 2021 году расширится Общество
02.11.20 21:22 Роспотребнадзор прогнозирует появление в России штамма коронавируса из Европы В мире
02.11.20 21:16 Хоккеисты минской "Юности" обыграли оршанский "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси Спорт
02.11.20 20:03 Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом В мире
02.11.20 19:44 Задержан администратор деструктивного Telegram-чата Происшествия
02.11.20 19:37 Четырех сложнейших пациентов прооперировали в РНПЦ "Кардиология" Общество
02.11.20 19:13 В Борисове задержан семейный наркодуэт Происшествия
02.11.20 18:27 Задержан подозреваемый в поджоге общественного пункта охраны правопорядка в Бобруйске Происшествия
02.11.20 18:21 Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация Общество
Все новости
Все новости
Регионы
03 ноября 2020, 08:01

Новое здание сельской школы откроют в Мядельском районе

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе 9 ноября состоится торжественное открытие нового здания Занарочской средней школы, рассчитанной на 108 учеников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

В одноэтажном здании в агрогородке Занарочь уже ожидают учащихся современные учебные кабинеты, спортивный зал, лингафонный кабинет, компьютерный класс, кабинеты технического и обслуживающего труда, библиотека, пищеблок. Оборудован и медицинский кабинет, а пункт коррекционно-педагогической помощи позволит оказывать воспитанникам профессиональную дефектологическую и психологическую помощь.

В школе будут работать 11 классов-комплектов. Кроме того, специально создан уголок "Семейная гостиная", в котором развернет деятельность родительский университет.

Формировать у ребят начальной школы навыки безопасного поведения поможет специальное информационное пространство "Азбука безопасности". Также на прилегающей к школе территории оборудовано несколько игровых и одна спортивная площадка, площадки психологической разгрузки и по обучению детей правилам дорожного движения. Более того, старшеклассники сами постарались украсить ландшафт возле своей новой школы, высадив молодой сад из 45 яблонь и груш, установив памятный камень-валун.

Предусмотрены в учреждении и меры безопасности: камеры видеонаблюдения и система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".

В июле этого года во время закладки памятного знака на месте строительства новой школы в Столбцах председатель Миноблисполкома Александр Турчин подчеркнул значимость появления таких объектов. "Когда есть дети, это значит, что у города, области, у страны есть будущее", - сказал он. И добавил, что строительство деревенской школы в этом контексте для него особенно символично и значимо. Потому что это признак возрождения села.

Новое здание школы построено за счет республиканского и областного бюджетов. Генподрядная организация - государственное учреждение по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем "Объединение Минскмелиоводхоз".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Мядель школы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Диалоговые площадки нужно продолжить в отраслевом направлении - мнение
Антонина Ежова Мнение: атмосфера диалоговых площадок позволяет откровенно и честно поднять проблемные вопросы
Фото из архива Более 9,2 тыс. субъектов хозяйствования Минской области получили поддержку по указу №143
Фото из архива Первый участок 3-й линии метро, общежития и стадионы - какие объекты откроют в Минске к 7 ноября
Александр Барсуков Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома
РЕПОРТАЖ: Белорусский Нотр-Дам: в Дрогичинском районе восстанавливают каплицу XIX века
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Ситуация в экономике и на предприятиях - Лукашенко принял с докладом премьер-министра
Лукашенко: государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси
Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 80% площадей
Выбор - на десятку! В комплексе Minsk World акция к Новому году - сразу десять новых домов и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Картина дня: встреча Президента с митрополитом, белорусский Нотр-Дам и погода в ноябре
Лукашенко: я за разные точки зрения и инакомыслие, но категорически против нарушений закона
Головченко: Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса
Соблюдение гигиены рук позволяет снизить риск инфицирования коронавирусом - эпидемиолог
Диалоговые площадки нужно продолжить в отраслевом направлении - мнение
МИД выясняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших во время стрельбы в Вене
Бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн будет новым послом КНР в Беларуси
Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома
Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами - Рачков
Четырех сложнейших пациентов прооперировали в РНПЦ "Кардиология"
Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация
Учеба в автошколе и личные нужды - молодежь о планах на первый заработок в студотрядах
"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"
Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества
Священнослужители не должны оказывать разделяющее воздействие на общество - митрополит Вениамин
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.