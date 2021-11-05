Новое здание суда открыли в Гомеле

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое здание суда Новобелицкого района открыли сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Возведенное трехэтажное здание суда отвечает всем современным стандартам и требованиям. В нем четыре зала судебных заседаний: два для рассмотрения уголовных дел и два - для гражданских, служебные кабинеты, архив, внедрено передовое оборудование и технологии, создана возможность вести аудио- и видеозапись процессов, оборудована безбарьерная среда.

На церемонии открытия первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович выразил уверенность, что новые условия благотворно повлияют и на качество, и на оперативность работы коллектива суда.

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