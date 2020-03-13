Новое здание центра соцобслуживания построят до конца года в Дзержинске

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое здание центра социального обслуживания населения откроется в Дзержинске до конца года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Строительство центра началось в феврале. В настоящее время на площадке по ул. Ленинской роют котлован под фундамент.

По словам директора Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения Виктории Романович, в новом центре предусмотрены помещения для каждого из отделений, а также актовый и тренажерный залы. Откроется пункт проката технических средств социальной реабилитации, будут созданы кабинеты для индивидуальной работы и психологического консультирования. Организуют в центре работу клубов, кружков и мастерских.

Пока центр располагается в здании 1927 года постройки. Здесь трудятся 125 сотрудников: социальные работники, няни и сиделки. Их помощью могут воспользоваться более 17 тыс. жителей района, в том числе одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, лица, освободившиеся из мест лишения свободы и без определенного места жительства.

За строительство ТЦСОН высказались около тысячи жителей района в опросе, который в начале года инициировал Миноблисполком. Горожане также поддержали идею строительства физкультурно-оздоровительного центра и поликлиники. ФОК начнут строить в 2021 году, поликлинику - в 2022-м.-0-